Niente più cassonetti della spazzatura a Vieste: a via la raccolta 'porta a porta'

Dal 1° febbraio via alla raccolta differenziata porta a porta in tutti i quartieri della città. Una nuova metodologia di raccolta che partirà subito dopo la campagna informativa che di fatto inizia in questi giorni.

A spiegare come sarà la raccolta porta a porta sono stati i vertici di Impregico Srl, l’azienda che cura la raccolta rifiuti a Vieste: “Si tratta di un progetto di avvio della raccolta porta a porta che vedrà come atto finale l’eliminazione dei cassonetti. Ogni famiglia e ogni impresa commerciale sarà dotata di un kit con un certo numero di contenitori per carta, vetro e rifiuto non riciclabile, dimensionati per le necessità di famiglie, aziende, condomini. L’obiettivo è di arrivare in città almeno al 65% di differenziata”.

Saranno consegnati ben 5500 kit che ogni famiglia potrà ritirare tutti i giorni presso l’Info Point in via Lungomare Cristoforo Colombo. In buona sostanza, spariranno dalle strade tutti i cassonetti. Il progetto si chiama “Vieste per l’Ambiente ed è stato illustrato dal sindaco Giuseppe Nobiletti, dall’assessore all’ambiente, Vincenzo Ascoli, e dal dirigente del settore Ambiente, Gino Vaira: “Un passo importante verso la tutela della nostra città. La raccolta differenziata è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per le prossime generazioni. La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma anche un modo per dimostrare il nostro amore per Vieste”.