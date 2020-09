Estate 2020, Vieste tra le mete più apprezzate dai turisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nonostante i timori iniziali legati all’emergenza covid19, la stagione turistica Viestana è andata discretamente bene. Anche nella complicata estate 2020, Vieste si è confermata una delle mete più apprezzate su tutti i punti di vista. Da un’indagine di Romano Marketing promossa da Turismovieste.it in collaborazione con Baia della Tufara e Villaggio Camping Oasi emergono tanti giudizi positivi per la cittadina Garganica, con l’81% degli ospiti che dichiara di voler tornare. Il lato della vacanza più apprezzato è quello del mare e della spiaggia, ma apprezzatissima anche la tematica del cibo e la gastronomia che raggiunge il secondo posto, superando le attività culturali e le escursioni lungo la costa e nella natura. Tra i punti d’interesse preferiti troviamo le spiagge, a seguire il centro storico, le grotte marine e la Foresta Umbra. Qualche segnalazione e lamentele soprattutto su questioni legate alla gestione dei parcheggi e all’organizzazione cittadina, ma tantissimi commenti positivi, segno che Vieste, anche quest’anno, non ha deluso le aspettative. L’indagine completa di analisi socio-demografiche si trova sul sito www.diegoromano.com