Per gli stranieri Vieste è tra le località balneari 'più affascinanti' d'Italia

Si conferma come una delle mete più amate dagli stranieri. Stiamo parlando di Vieste che in queste ore è stata inserita nella top 30 delle ‘località balneari più affascinanti d'Italia’ stilata da ‘TravelMag’, rivista online di viaggi rivolta a un pubblico internazionale. Non si tratta di una classifica, ma di un elenco di proposte che, quindi, mette la cittadina garganica alla pari con località (marittime e lacustri con una popolazione compresa fra i mille e i trentamila abitanti) quali Camogli, Cesenatico, Castiglione della Pescaia, Positano, Otranto, Polignano a mare, Maratea, Scilla, Tropea e Taormina (solo per citarne alcune). Ecco come la rivista racconta Vieste.

“È la città più grande del Gargano, caratterizzata da foreste, coste e scogliere proprio sulla punta di uno sperone nel tacco d’Italia. Le sue case imbiancate abbracciano le scogliere, strette tra ulivi e mandorli grigio-argento e il mare Adriatico blu cobalto che offre panorami eccezionali. In basso, due ampie spiagge di sabbia gialla si estendono attraverso la baia. Oltre a prendere il sole, il centro storico è pieno di luoghi interessanti, tra cui un antico monastero, una cattedrale barocca e i trabucchi - antiche trappole per pesci - mentre il Parco Nazionale del Gargano offre ettari di terreno escursionistico eccezionale”.

Come non innamorarsi di un luogo così.