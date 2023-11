Nuovi lungomare di Vieste, un architetto foggiano si aggiudica il concorso di progettazione

Si è concluso con la proclamazione del vincitore, l’arch. Marco Di Gennaro, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Foggia, il Concorso di progettazione a due gradi per la riqualificazione del Lungomare E. Mattei e del Lungomare Europa di Vieste, finanziato con fondi di progettazione del Pnrr. Concorso che, grazie alla convenzione sottoscritta con il Consiglio Nazionale Architetti PPC, ha potuto avvalersi della piattaforma www.concorsiAWN.it, e ottenere un ottimo riscontro nella prima fase con 12 proposte di progetto.

“La proposta vincitrice - ha affermato l’assessora ai Lavori Pubblici, Mariella Pecorelli - è riuscita a perseguire l'obiettivo di generare uno spazio pubblico proiettato verso la spiaggia. Vere e proprie piazze sul mare, immerse nel paesaggio naturale marino che, servendosi di strumenti propri dell’architettura contemporanea e dell’ingegneria naturalistica, tendono a migliorare l’immagine della città nel suo insieme. La strategia progettuale che ha convinto la commissione a decretarne la vittoria ha lavorato su tre ambiti principali :mobilità, funzione, servizi, ambiente e paesaggio. Un progetto che quindi sposa appieno la nostra visione futura di città. In particolare il progetto ci restituisce una idea dei lungomari in cui lo spazio turistico balneare viene valorizzato, accrescendone la connotazione turistica, donando nel contempo nuovi spazi pubblici flessibili per un potenziale sviluppo e utilizzo destagionalizzato”.

E sull'esito del Concorso di Progettazione in due gradi per il rifacimento del Lungomare Enrico Mattei e Europa è intervenuto anche il Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia Foggia Francesco Faccilongo. “Mi complimento a nome di tutto il consiglio dell'ordine con l'architetto foggiano Marco Di Gennaro per essere il vincitore, tra i numerosi progetti presentati, da tutta Italia di un concorso che permetterà a Vieste di fare un ulteriore passo in avanti per valorizzare il water front della città. Un plauso al Comune di Vieste che ha voluto progettare un’opera pubblica importante utilizzando lo strumento del Concorso di Progettazione attraverso la piattaforma del consiglio nazionale degli Architetti messa a disposizione dall’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia. Una best practis che dovrebbe essere sempre più diffusa tra gli enti”, conclude Faccilongo.