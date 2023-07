Scuola 'Fazzini-Giuliani', affidati i lavori per l'adeguamento impianti e il superamento delle barriere architettoniche

Sono stati affidati, con determinazione n. 1049/2023 della Dirigente Del Settore Edilizia Scolastica, immobili, energie alternative, arch. Maria Denise Decembrino, i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici esistenti, dell’impianto antincendio, dell’impianto idrico- sanitario e superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione delle aree esterne della Scuola Fazzini-Giuliani di Vieste. Al fine di poter realizzare gli interventi del progetto esecutivo, l’Ente Provincia di Foggia, proprietaria dei locali oggetto di intervento, ha ottenuto un finanziamento di complessivi € 1.500.000,00 a seguito del Bando Regionale "Per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali". L’intervento si inserisce nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, Istituto scolastico alberghiero "E. Mattei" Fazzini - Giuliani - P.o.r. puglia 2014 – 2020 asse x azione 10.8. piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del d.l. n. 104/2013 interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, tipologia b (cup f74e21001180002. In linea con quanto previsto nel Bando Regionale, verranno quindi effettuati “interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche” L’intervento, più in dettaglio, avrà ad oggetto lavori su un fabbricato a forma di “F” attualmente è occupato dal Liceo Scientifico, un fabbricato a forma di “L” attualmente occupato dal Tecnico Commerciale e un locale tecnico.