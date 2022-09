Ore 14.06, atterra sulla pista del Gino Lisa il Boeing che farà volare Foggia: missione compiuta!

Ore 14.06 del 23 settembre 2022, il Boeing 737 della Lumiwings battente bandiera greca atterra per la prima volta sulla pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, è lì ad attenderlo con Michele Emiliano, l'assessore regionale al Welfare Rosa Barone e il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese (il botta e risposta).

"E' stata una missione difficilissima, la determinazione della Regione Puglia è stata straordinaria. Noi crediamo molto in questo stabilimento industriale, inizia un lavoro che serve a fare di questa infrastruttura un insieme di tante cose". Chiede alla cittadinanza di utilizzare l'aeroporto, confida nel Molise e in una parte della Campania. Sugli orari di partenza per Milano precisa: "Non vengono decisi dall'aeroporto di partenza, ci infiliamo in alcuni slot degli aeroporti d'arrivo. Non è detto che non si possano cambiare. Quello delle 18.25 è un buon orario, se il traffico cresce si può modificare"