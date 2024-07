Viabilità a Manfredonia, presto interventi a Borgo Mezzanone: "Rigenerazione della città passa anche dalle periferie"

La rigenerazione della città non può escludere le periferie: "Zone delicate che meritano più attenzione, cura e rispetto". Borgo Mezzanone rientra appieno nel discorso del neosindaco di Manfredonia Domenico La Marca che ha incontrato il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti. Un incontro per mettere in campo idee e progettualità per il rilancio del comune sipontino "come città centrale e indispensabile per lo sviluppo del territorio foggiano".

Nell'incontro, La Marca ha posto all'attenzione di Nobiletti la problematica riguardante la viabilità a Borgo Mezzanone, che rientra nel territorio comunale di Manfredonia: "L'attenzione nei confronti delle periferie della nostra comunità dovrà essere massima", ha spiegato La Marca.

Pertanto, nelle prossime settimane saranno previsti interventi sulla Sp 80-71-74 e 78: "Questo risultato non è semplicemente positivo per la viabilità e per il decoro urbano della borgata, ma risolve anche una problematica molto pratica per gli agricoltori e per l'economia su cui si basa quella periferia. Il ripristino della viabilità consentirà agli agricoltori di poter far arrivare tranquillamente i tir per l'imminente raccolta dei pomodori", ha aggiunto il primo cittadino.

"Ringrazio sin da ora, per l'attenzione e la disponibilità, la Provincia di Foggia, sin da subito disponibile ad accogliere le nostre istanze, instaurando così uno stretto rapporto di collaborazione istituzionale. Questo è un primo risultato che testimonia la vicinanza del Comune di Manfredonia a tutte le parti della città. Come amministrazione saremo un'antenna sul territorio - ha concluso La Marca -, in dialogo con i cittadini e con le altre istituzioni, per risolvere problematiche che determinano ogni giorno la qualità della nostra vita".