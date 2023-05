Primo maggio triste per i lavoratori foggiani di Dopla ed ex Tozzi: altro che festa del lavoro!

In provincia di Foggia il tasso di disoccupazione è del 16.7%, la percentuale più alta in Puglia e inferiore soltanto alle province di Napoli, Crotone, Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Messina. Sono i dati del 2022 pubblicati il 1° marzo 2023 dall’Istat. Rispetto alla fascia d’età 20-64 anni, in Capitanata le donne disoccupate rappresentano il 18.9%; del 15,6% il dato degli uomini. La media regionale è del 12%.

Nel 2021, complice la situazione Covid, i numeri erano ancor più allarmanti: il tasso di disoccupazione si era attestato al 21,7% (24,2% donne e 20,2% maschi).

Oggi, 1° maggio, c’è chi festeggia l’ultimo giorno di lavoro, prime vittime sacrificali nella vertenza che ha investito lo stabilimento G&W di Foggia, ex Tozzi, dopo la decisione unilaterale e contestata dai sindacati, di dismettere il sito industriale che produce quadri elettrici, prima di avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Da domani 2 maggio, 13 lavoratori in somministrazione dall’agenzia OpenJob Metis Spa, resteranno a casa. Al personale, la G&W srl in liquidazione – in cui operano 114 dipendenti – ha fatto sapere che necessita di un periodo più lungo per riorganizzare le attività a seguito della conclusione della procedura di licenziamento collettivo e ha prorogato la chiusura dello stabilimento fino all’8 maggio. È stato posticipato anche il ‘town hall meeting’, l’assemblea con i lavoratori, prima programmato per il 3 maggio e ora rinviato al 9 dello stesso mese.

Non se la passano bene nemmeno i 67 lavoratori dello stabilimento Dopla di Manfredonia, azienda leader nella produzione di stoviglie monouso. Sfumata l’ipotesi di acquisizione da parte del gruppo Bava, la vertenza è ancora lì, insieme ai dipendenti in presidio permanente dal 31 marzo.

Inevasa la richiesta avanzata all’amministratore delegato e al fondo Muzinich - advisor dell'azienda - di sostenere la tenuta in funzione della produzione dello stabilimento per massimo due anni, il tempo necessario per aiutarlo a stare sul mercato e per accompagnarlo ad una eventuale riconversione, in cambio di quelle opportunità e benefici ottenuti attraverso il Contratto d’Area. Il sindaco Gianni Rotice ha lanciato l’idea della costituzione della cooperativa dei lavoratori e chiesto agli imprenditori del territorio di scendere in campo per la costituzione di una cordata di soci sovventori.

Non verranno assunti dalla Gps, nuovo gestore della sosta a pagamento subentrato ad Apcoa, 38 dei 69 lavoratori. La Global Parking Solutions Spa ha rispettato la clausola sociale, ma a causa di un'offerta economica più bassa, non è in grado di mantenere tutto il personale che da anni si occupa della sosta tariffata.

Nei giorni scorsi anche gli addetti al servizio di vigilanza del Policlinico Riuniti, sono scesi in strada per contestare il nuovo appalto peggiorativo della Cosmopol. E non sono passati inosservati i tagli agli stipendi della Lucente, la ditta che si occupa della sanificazione presso la Barilla di Foggia.