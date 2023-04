Imprenditore si tira indietro: 67 lavoratori restano nel limbo, corsa contro il tempo per salvare la Dopla

L’incubo dei 67 lavoratori dello stabilimento Dopla di Manfredonia, azienda leader nella produzione di stoviglie monouso, non è finito. Sfuma l’ipotesi di acquisizione da parte del gruppo Bava e la vertenza è ancora lì, insieme ai dipendenti in presidio permanente dal 31 marzo.

“Un ennesimo schiaffo per il nostro territorio”, ha detto ieri il sindaco Gianni Rotice a margine dell’incontro con la task force della Regione Puglia, dicendosi amareggiato e deluso dall’esito della trattativa.

L’offerta, si apprende, avrebbe salvato solo metà dell’attuale platea occupazionale, e il sindaco di Manfredonia l’aveva già bollata come improponibile. L’imprenditore si è tirato indietro e ha abbandonato il tavolo.

“Ho lanciato un appello agli advisor di Dopla, a Carlo Levada (amministratore delegato di Dopla) e al fondo Muzinich – ha fatto sapere Rotice - l’azienda ha ricevuto tante opportunità e benefici attraverso il Contratto d’Area, si ricambi sostenendo la tenuta in funzione della produzione dello stabilimento (che è ad oggi perfettamente funzionante) per massimo 2 anni, tempo necessario per aiutarlo a stare sul mercato e accompagnarlo a una sua eventuale riconversione. Un impegno morale come riconoscimento al nostro territorio. Al contrario, sarebbe una sconfitta per tutti”.

Sindacati, politica, Regione Puglia, Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo si sono attivati per provare a risolvere la delicata vertenza. “Come istituzioni restiamo accanto ai lavoratori e sindacati in questo momento difficile, non li lasceremo soli sino al raggiungimento dell’agognato risultato - afferma Rotice - mettendoci anche alla ricerca di investitori seri e strutturati che possano rilanciare il sito produttivo di Dopla Manfredonia”.