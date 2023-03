Dipendenti 'Dopla' davanti ai cancelli, non lasceranno portar via i macchinari: "Siamo pronti a tutto"

Da questa mattina i 67 lavoratori della Dopla di Manfredonia - azienda specializzata nella produzione di stoviglie monouso in plastica - sono riuniti in assemblea permanente davanti ai cancelli dello stabilimento per evitare che dal sito escano materiale o macchinari utili ad una eventuale ripresa produttiva.

Lo rendono noto Filcam Cgil e Femca Cisl: "Per l’ennesima volta condanniamo la posizione tenuta dal fondo Muzinich finalizzato alla cancellazione del sito di Manfredonia, rendendosi responsabile della perdita di 67 posti di lavoro".

Nell’assemblea sindacale che si è tenuta davanti ai cancelli dello stabilimento, si è deciso all’unanimità di dar vita ad un presidio permanente al fine di impedire il trasferimento di qualsiasi attrezzatura dal sito produttivo. "Siamo pronti a tutto" il grido di dolore dei dipendenti, nelle more della riunione del tavolo di crisi che si terrà il 4 aprile presso la presidenza della Regione Puglia, che starebbe provando a convincere i due compratori - uno interessato a rilevare lo stabilimento di Treviso e l'altro allo stabilimento di Manfredonia - a trovare un accordo su impianti e macchinari in modo da garantire la continuità aziendale.