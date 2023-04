Vertenza Dopla, duro affondo del Vescovo: "Dismettere il Sud per favorire il Nord è azione criminale"

Parole durissime del vescovo della diocesi Manfredonia-San Giovanni Rotondo-Vieste, padre Franco Moscone, che questo pomeriggio, insieme al sindaco Gianni Rotice, ha portato la sua personale solidarietà ai 67 lavoratori della Dopla, in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento, in attesa di novità positive sul loro futuro.

Nelle more di sapere se verrà trovato un accordo tra il Fondo Muznich e l'imprenditore Bava, è altissimo il rischio che il sito venga dismesso e i macchinari trasferiti al Nord. Per questo motivo i dipendenti restano lì, davanti all'ingresso dell'azienda specializzata nella produzione di stoviglie monouso in plastica.

"Quando si perde un posto di lavoro, si perde vita e si passa dalla legalità all'illegalità, si favorisce la malavita e si impoverisce un territorio e una città. Quando si dismette il Sud per favorire il Nord, non è soltanto un'azione di cui bisogna vergognarsi ma rischia di essere un'azione di tipo quasi criminale, si arrivò qui e si iniziò in questa zona industriale con contributi anche da parte dello Stato, che voleva favorire lo sviluppo. Abbandonare o aver utilizzato un bene pubblico credo sia in qualche modo anche un'illegalità per non dire un crimine".

"Forza ragazzi, non siete e non sarete soli. Una soluzione a salvaguardia della produzione e sull?occupazione può e deve essere trovata" il commento del primo cittadino di Manfredonia.