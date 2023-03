Imprenditore interessato a salvare i 70 posti di lavoro della 'Dopla'

È corsa contro il tempo per salvare la 'Dopla Manfredonia' ed i suoi 70 posti di lavoro.

Ieri pomeriggio presso lo stabilimento in zona industriale molti rappresentanti istituzionali e sindacali hanno risposto al mio invito di incontro con i dipendenti, dando forma e sostanza alla loro lotta. Presenti Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, i consiglieri regionali Napoleone Cera e Paolo Campo, Pierpaolo D?Arienzo, sindaco di Monte Sant?Angelo, gli assessori ed i consiglieri comunali di Manfredonia, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

Qualche spiraglio si è aperto con il rinnovato interesse dell?imprenditore Bava che starebbe presentando un?offerta migliorativa e consentirebbe l?avvio di una trattativa con il fondo Muzinich. A tal proposito nelle prossime ore dovrebbe essere convocato un incontro presso la task torce della Regione Puglia, al quale sarà convocato anche il Comune di Manfredonia.

"Come istituzioni locali siamo pronti a qualsiasi azione ed atto formale per evitare il trasferimento a Treviso di macchinari e personale dello stabilimento di Manfredonia. Non vogliamo e non possiamo permetterci la desertificazione del nostro tessuto produttivo e dell?area industriale, anzi siamo impegnati per creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti. Per ?Dopla? va mantenuto lo stabilimento in fase di appetibilità produttiva per evitare il pericolo di smantellamento. Saremo al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie che non lasceremo soli. Forza ragazzi!" il commento del sindaco Gianni Rotice.