La Mitsubishi vende la Princes Limited alla Newlat: ok all'acquisizione da 700 milioni di sterline

Il 27 maggio il management di Newlat Food S.p.A.- con sede in Italia - ha acquisito il 100% del capitale sociale di Princes Limited, storica azienda alimentare con sede nel Regno Unito fondata a Liverpool nel 1880, attualmente di proprietà di Mitsubishi Corporation. Il closing dell'operazione dovrebbe svolgersi entro luglio 2024. Di 700 milioni di sterline il valore della transazione.

Newlat Food realizzerà un consolidamento del fatturato di circa 3 miliardi di euro e un forte posizionamento in nuove categorie nel mercato britannico. Il gruppo raddoppierà l’offerta delle sue categorie di prodotto ai propri clienti, diventando uno dei principali multimarca e aziende multiprodotto del settore alimentare in Europa.

Princes Limited, gruppo internazionale di alimenti e bevande che vanta uno stabilimento in zona Asi a Foggia, ha confermato la volontà da parte di Newlat di acquisire l'intero gruppo comprendendo tutte le attività e i marchi attuali.

Newlat è un gruppo agroalimentare internazionale con una forte tradizione, che produce e distribuisce latticini, alimenti per l'infanzia, pasta, prodotti da forno, prodotti senza glutine, snack caldi istantanei e altri prodotti alimentari speciali principalmente con marchi propri. Opera in 4 paesi, ovvero Italia, Regno Unito, Germania e Francia, attraverso le sue controllate Centrale del Latte d’Italia, Symington’s, Newlat GmbH ed EM Foods. Newlat Food S.p.A e la sua controllata Centrale del Latte d’Italia sono entrambe quotate alla Borsa di Milano.

Newlat Food S.p.A e il suo gruppo diventeranno 'New Princes Group', mentre Princes Limited manterrà la propria identità e opererà come filiale del New Princes Group con sede nel Regno Unito. Il neonato Gruppo New Princes avrà una rete operativa globale di 31 stabilimenti e un portafoglio diversificato in 10 categorie distinte.

Prima della firma del contratto di acquisto definitivo sarà necessaria la consultazione con il Comitato aziendale dei principi olandese. La transazione, inoltre, è soggetta al ricevimento di una serie di approvazioni normative consuete, alla finalizzazione dei conti certificati del Gruppo e alla consultazione con il Comitato aziendale europeo.

Soddisfazione è stata espressa da Angelo Mastrolia, Presidente di Newlat Food: "Siamo estremamente orgogliosi di aver concluso questa transazione, che segna una pietra miliare cruciale nella nostra strategia di crescita. Princes Limited è un'azienda prestigiosa e l'integrazione delle sue attività con Newlat Food ci consente di farlo consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare. Al perfezionamento di questa acquisizione, Newlat Food diventerà la più grande azienda alimentare quotata alla Borsa di Milano, rafforzando il suo ruolo di attore chiave a livello internazionale. Le prospettive economiche del nuovo gruppo ci danno fiducia in un futuro di una crescita sostenibile, pronta a creare valore per tutti gli stakeholder. Il nuovo gruppo offrirà un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più esigente e diversificato. Questa operazione ci consente di entrare in nuovi segmenti di mercato e di servire meglio i nostri clienti con un'offerta ancora più completa e offerta di prodotti innovativi e unici. L'integrazione tra Newlat Food e Princes Limited rappresenta un'importante opportunità per entrambe le società condividere competenze, risorse e sinergie, contribuendo a un futuro di successo e reciprocamente vantaggioso. La missione del rimane il nuovo gruppo per garantire eccellenza e innovazione continue, mantenendo la soddisfazione del cliente e la sostenibilità al massimo in prima linea”.

Lo stabilimento di Foggia è uno dei più moderni ed efficienti impianti di lavorazione dei pomodori a temperatura ambiente in Europa. La struttura disposta su una superficie di 120.000 mq processa ogni anno 300.000 tonnellate di pomodori freschi regionali. La stragrande maggioranza dei pomodori freschi utilizzati presso lo stabilimento di Foggia sono raccolti localmente e processati nell’impianto situato a breve distanza dai punti di raccolta. Nel 2014 l’aggiunta di una linea per la lavorazione dei legumi, ha aumentato la capacità del complesso contribuendo a offrire ulteriori opportunità di lavoro a sostegno dell’economia locale.