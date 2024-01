Cala la richiesta di case in Puglia: a Foggia diminuiscono le domande sia per gli acquisti che per le locazioni

Buone le performance lato prezzi del mercato immobiliare pugliese, ma la richiesta di case è in calo nell’anno sia lato vendita che lato affitto. Chi vende casa in regione chiede di media 1.361 euro/mq, in aumento dell’1,7% rispetto al 2022, mentre la richiesta di chi offre il proprio immobile in locazione è di 8,3 euro/mq in aumento del 7,5%. Questo nonostante un interesse che rimane sostanzialmente stabile anno su anno per quanto riguarda la possibilità dell’affitto, mentre decresce dell’1,1% per la vendita. Questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare.

In entrambi i comparti la domanda cala ulteriormente negli ultimi tre mesi dell’anno, addirittura la richiesta di case in locazione scende al -18%. Nello stesso periodo i prezzi di vendita rimangono sostanzialmente stabili, mentre quelli di affitto segnano comunque un +2,6%.

Coerentemente con il progressivo calo di interesse lo stock di immobili sfitti aumenta sia nei 12 mesi, +5,1%, che nell’ultimo periodo del 2023, +12%. Mentre l’invenduto mostra un forte calo nell’anno, -17%, per poi mostrare però un forte accumulo nell’ultimo periodo, +13,3%.

I trend delle compravendite per città e province

In generale tutti i territori pugliesi vedono i propri prezzi di vendita stabili o in crescita, mostrandosi in linea con l’andamento regionale. Situazione più vicina alla stabilità nell’ultimo trimestre. La città di Bari si presenta come la più cara in regione con i suoi 1.976 euro/mq, in aumento del 5% anno su anno. Tuttavia, la zona che cresce di più rispetto al 2022 è la città di Lecce al +7% che supera quindi i 1.400 euro/mq. L’accessibilità in regione è comunque in calo, -7,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno: un single che voglia acquistare casa per conto proprio avrà accesso al 26% del mercato in offerta.

Andamento disomogeneo in regione lato domanda, con molti territori a mostrare cali in doppia cifra, su tutti il -14% del comune di Taranto, mentre altri evidenziano una crescita dell’interesse come il comune di Lecce al +14%. Nel quarto trimestre la situazione peggiora quasi ovunque, solo la provincia di Bari vede un aumento nelle richieste di acquisto, segnando un +5%, seguita dal comune di Andria al +1,8%.

Se nell’anno l’offerta decresce in quasi tutte le zone, con decumuli importanti come il -32% registrato nelle province di Lecce e di Foggia, negli ultimi mesi del 2023 la situazione si capovolge con importanti accumuli di invenduto in tutti i territori, a cominciare dal +46,6% del comune di Brindisi.

I trend delle locazioni per città e province

I prezzi rispetto al 2022 sono in aumento in quasi tutti i territori, con il comune e la provincia di Bari in crescita di oltre il 15%. Bari si conferma la città più cara anche per gli affitti, toccando quota 11 euro/mq. Male le province di Brindisi e di Foggia, anche se la prima negli ultimi tre mesi del 2023 vede una crescita dei canoni di poco inferiore al 25%. In generale nell’ultimo periodo dell’anno gli affitti continuano a crescere, anche se in misura più contenuta.

La domanda, nell’anno, si presenta a varie velocità nei diversi territori: se pesano in negativo il -41% della provincia di Barletta-Andria-Trani e il -30% della provincia di Foggia, compensa il +53% che si registra nei comuni di Andria e Barletta. Nel quarto trimestre la maggioranza delle zone della regione mostra un interesse nei confronti della locazione in forte calo.

Lo stock offerto in locazione si mostra di segno più nella maggioranza dei territori se confrontato con dicembre 2022, importanti decumuli si registrano solo nei comuni di Barletta, Bari e Lecce. Nell’ultimo periodo lo stock tende ad aumentare quasi ovunque, solo a Lecce si assiste a una contrazione di quasi l’1%.

Per consultare le tabelle dell’Osservatorio relative al mercato delle compravendite e delle locazioni si prega di prendere visione degli allegati forniti in formato Pdf e liberamente utilizzabili.