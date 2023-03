Stranieri innamorati di Biccari: vendute già trenta case del cento storico

Trentesima casa venduta, gli ultimi due atti notarili sono stati firmati nei giorni scorsi. Funziona l'operazione rilancio e anti-spopolamento del sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che conferma la bontà e la riuscita di 'Immobili che muovono', il progetto di valorizzazione delle case sfitte del centro storico avviato due anni fa, del geometra responsabile Angelo Pierro.

Uno degli ultimi acquirenti è Fernando, un grande professionista italo-argentino che pur girando il mondo per lavoro, "ha deciso di avere la sua base a Biccari, perché si trova benissimo nella nostra Comunità" evidenzia il primo cittadino: "Per ogni porta chiusa che si riapre, ricomincia una nuova storia".

Così il comune dei Monti Dauni ha trasformato una risorsa abbandonata in un’opportunità, attrae nuovi cittadini, favorisce la rigenerazione del patrimonio edilizio inutilizzato, genera economia per tutta la filiera edile e creare occasioni per nuove conoscenze: "Il nostro paese diventa un luogo di passaggio, di arrivo e di vite che si incrociano. Tutte cose preziose per un piccolo comune di un’area interna".