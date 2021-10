Il mondo di Valeria, la filosofa garganica con la passione per la birra: "Aiuto le aziende a fare il salto di qualità"

Possono una laurea in filosofia e la passione per la birra viaggiare lungo uno stesso binario? A quanto pare sì. A confermarlo è Valeria Bisceglia Congedi, 30enne di San Giovanni Rotondo. Da circa due anni gestisce una pagina Instagram il cui nome è tutto un programma “Filosofia birraia”. “Sono una filosofa e birraia, perdutamente innamorata di entrambe le scelte. Mentre cerco di capire come abbinarle proverò a portare un po’ di conoscenza del mondo birraio in giro”, racconta la diretta interessata sul profilo della pagina.

Ed è forse proprio quella la chiave per trovare il modo di far convivere passioni e competenze in apparenza così distanti tra loro.

Tutto parte molti anni fa: “Ho sempre avuto una passione per la birra, sin da quando ero adolescente e con gli amici andavo in giro per pub e locali. Bevevo solo birra e cercavo sempre quelle più particolari”. La svolta si è poi avuta dopo il trasferimento a Bologna, dove nel 2017 Valeria si è laureata in Filosofia: “Lì il settore è piuttosto fervido a livello di birrifici e contestualmente sono tanti i locali in cui è possibile trovare birre artigianali”. La passione per il culto dell’artigianalità ha trovato terreno fertile grazie al background tipicamente pugliese: “Ho studiato tanto, leggo tantissimo, ma amo anche la parte più pratica delle cose. Chi come noi è nato nella provincia di Foggia ha una certa predisposizione alla manualità, a lavorare sulle materie prime e a realizzare prodotti di qualità come olio, pizza, salsa. Tornata giù, dopo la laurea, ho trovato un corso da birraio a Padova. Ho studiato tanto, il che non è stato un problema, ma mi sono anche appassionata molto al lato della produzione”.

Da lì è cominciata una nuova fase della vita, nel 2019 la giovane ragazza garganica ha conseguito il diploma da mastro birraio: “Ho conosciuto birrai con esperienza trentennale, ma anche giovani altamente competenti nel campo della produzione. C’è da dire che in molti sottovalutano la difficoltà del lavoro. È tutta chimica. E serve poi anche grossa manualità. Dopo di che viene la parte della degustazione, che mi ha consentito di spostarmi, di conoscere tanta gente”.

Come per tante persone, il lockdown durante l’inizio della pandemia è stato un momento particolarmente complicato: “Dopo il corso ho fatto uno stage, seguito da un colloquio con un’azienda di Lecce, ma poco dopo con il lockdown hanno chiuso tutto. Le chiusure hanno penalizzato parecchio i birrifici che nella maggior parte dei casi riforniscono i locali. Chiusi i locali, automaticamente sono rimasti chiusi anche i birrifici. Anch’io ho dovuto fermarmi, ma sono riuscita a tenermi impegnata come insegnante e sulla produzione con un piccolo impianto che possiedo a casa. Ho studiato ricette e continuato a studiare chimica, il che mi ha consentito di crescere molto”.

Sempre durante il lockdown è nata l’idea del blog: “Avevo una pagina in cui parlavo di filosofia, l’ho trasformata mettendoci al centro la birra. All’inizio non c’era alcuno scopo particolare se non quello di ampliare la conoscenza della birra artigianale, che in Italia non è ancora molto sviluppata. Per tradizione siamo molto più legati al vino, ma sulla birra c’è scarsa informazione. Un esempio classico, la distinzione tra bionda, rossa, scura e doppio malto: non ha alcun significato. È una trovata commerciale dei birrifici industriali, ma è profondamente sbagliata. Quando qualcuno ti chiede una birra a doppio malto occorrerebbe fargli capire che la dicitura non si riferisce al gusto, ma alle accise che si pagano quando una birra supera un certo livello di grado alcolico”.

Insomma, il blog serve non solo a divulgare il culto della birra artigianale, ma anche a spazzar via il velo di ignoranza (intesa come disinformazione) sulla bevanda: “C’è un miglioramento in atto anche se ancora allo stadio iniziale. Il settore si sta ampliando da poco, per anni è sempre stato occupato da persone di grande competenza ma che non sapeva comunicare. E il non saper comunicare allontana i potenziali clienti. Per questo ho creato la pagina, inizialmente come gioco, che però ha ottenuto subito un riscontro positivo, non solo tra la gente del settore ma anche tra persone “normali” che semplicemente erano curiose di saperne di più. Più prendeva piede la cosa, più mi divertivo e avevo voglia di creare, di fare stories, reel, foto, di parlare con gente diversa”.

L’esperienza al nord ha permesso a Valeria di comprendere l’esistenza di un netto divario tra Nord e Sud nel settore della birra artigianale: “Sarebbe più corretto parlare di centronord e sud, perché in Abruzzo, Umbria e nelle Marche esistono tanti birrifici importanti mentre, per esempio, in Toscana questo non accade perché da quelle parti va più forte il vino. Roma, Torino e Milano sono i centri più importanti, al Sud la situazione è diversa. L’eccezione la fanno i luoghi con una forte vocazione turistica e una folta presenza di locali. Purtroppo, nella provincia di Foggia ci sono tanti piccoli paesi con una scarsa presenza di locali, pertanto diventa un problema non solo far conoscere la birra, ma anche trovare persone a cui venderla. In Capitanata manca un po’ il lato del divertimento, cosa che non accade nel Barese o in provincia di Lecce”.

Il divario tra centronord e sud resta anche culturale: la maggior parte dei birrifici è ubicata nelle regioni settentrionali. E con il tempo anche i gusti delle persone sono cambiati: “È tutta una questione di abitudini. Se per anni hai bevuto una birra di qualità molto bassa il tuo gusto si adatta a quella tipologia, per questo se poi ti trovi a gustare una birra un po’ più particolare, può sembrare di bere qualcosa di strano".

Ma le problematiche sono molteplici e coinvolgono tutti gli attori, come per esempio i ristoratori. Non sono pochi i casi in cui Valeria ha riscontrato una scarsa attenzione sul beverage: “Noi in Italia abbiamo un grande vantaggio, siamo abituati a mangiare bene, ma sul bere sono molti coloro i quali mettono da parte la qualità a vantaggio del risparmio. Trovo inconcepibile che in una pizzeria gourmet mi si propongano pizze da 12 euro e da bere ci sia solo la Peroni, peraltro in sovrapprezzo. Ne ho fatti di discorsi con ristoratori che offrono dell’ottimo cibo, ma sul beverage c’è una ignoranza di fondo. Invece, cibo e bevande dovrebbero andare di pari passo. Per fortuna, però, qualcosa sta iniziando a cambiare. Ci sono bar che iniziano a proporre birre di qualità superiori belghe o tedesche. In tal senso i social hanno svolto un lavoro fondamentale”.

C’è però qualcosa di interessante anche nella provincia di Foggia. A Monte Sant’Angelo tre ragazzi del posto hanno creato una startup, Le.Ko. che ha iniziato ad autoprodurre il luppolo con il sistema della coltivazione idroponica. Le.Ko rientra nell’ottica delle beer firm, aziende che non disponendo di un proprio impianto di produzione realizzano le birre presso altri. I tre soci si sono affidati al Birrificio del Gargano per la produzione e l’imbottigliamento della Blonde Ale battezzata Alma (4,8%), realizzata con luppoli Magnum e Saphir. Per lo studio della ricetta della birra hanno ottenuto il supporto tecnico proprio di Valeria Bisceglia: “È un bellissimo progetto. Abbiamo fantasticato un po’, però il periodo che stiamo vivendo ci invita a fare tutto con molta calma. L’idea della beer film non mi ha mai entusiasmato troppo, perché una birra la puoi considerare tua quando ci metti mano, però molti birrifici importanti sono nati così. Bisognerà studiare il mercato, il modo per farti conoscere e, ovviamente, avere fondi da investire. Se dovesse nascere qualcosa, dovrà essere curato nei minimi dettagli. Non amo iniziare a fare qualcosa tanto per. Se si creerà la giusta situazione, perché no”.

L’ambito della comunicazione potrebbe, in qualche modo, aiutare a far proliferare il settore anche in provincia di Foggia: “Se lavori bene e ti fai conoscere con una strategia di marketing efficace che coinvolga anche i social, puoi vendere ovunque. C’è la possibilità da un lato di creare nuove realtà in un territorio in cui il settore è poco sviluppato, ma bisognerebbe anche cercare di aiutare chi c’è già a fare il salto di qualità”.

Produzione e comunicazione restano i punti di riferimento della filosofa birraia anche per il futuro: “Ho intenzione di continuare con il blog, perché comunicare, far comprendere la differenza tra le birre mi piace molto. Ho conosciuto il settore, la gente che ci lavora e mi piace anche l’idea di far qualcosa per aiutare le aziende. Trovo che ci sia qualcosa di magico nell’artigianalità, e più conosco persone più me ne rendo conto”.