Vaccini anti-covid alle imprese turistiche, corsa contro il tempo in Puglia: "Mettiamo in sicurezza la stagione estiva"

"Ripartire con procedure certe e definite che mettano in sicurezza la stagione turistica” è quanto emerso oggi in audizione congiunta con le commissioni consiliari III, IV e VI cui hanno partecipato gli assessorati competenti e le associazioni di categoria e datoriali.



“Turismo e agro industria sono i settori trainanti dell’economia pugliese. Per questo è necessario somministrare i vaccini a queste categorie di lavoratori, una volta completate le somministrazioni alle fasce di cittadini più deboli. In questo modo anche la Puglia potrà competere con le altre regioni quando finalmente il turismo nazionale e internazionale ripartirà. Si tratta di qualche settimana ancora”, questa la sollecitazione arrivata da tutte le parti coinvolte nella discussione.



“Senza sicurezza dei lavoratori non si può pensare di programmare la ripresa dell’economia turistica regionale. È una partita che si gioca sul tempo. Siamo a maggio e la stagione per un territorio come il nostro, possiamo considerarla iniziata. Il confronto di oggi con gli assessorati e gli operatori ha fatto sì che emergessero ulteriori dubbi e domande sui protocolli da attuare e su quando si potrà cominciare con le somministrazioni dei vaccini” ha detto Il



“Confrontarsi serve proprio a capire quale strada percorrere, ma bisogna farlo insieme. A seguito delle audizioni di oggi, infatti, abbiamo deciso di comune accordo con i colleghi Mauro Vizzino e Donato Metallo che presiedono la III e la VI Commissione, di presentare una lettera agli assessorati competenti per definire tempi e modalità della ripartenza per queste imprese. Noi, dal canto nostro, ci assicureremo che questo documento non resti un semplice pezzo di carta. Lo dobbiamo ai gestori delle imprese turistiche, di lidi balneari e ai tanti piccoli imprenditori che hanno riposto in noi la loro fiducia”.