Le 'care' vacanze estive dei foggiani: pochi giorni ma buoni, al mare e all-inclusive

Non c’è crisi che tenga: al mare d’agosto i foggiani non rinunciano. Lo confermano le prenotazioni fatte tramite agenzia che vedono la vacanza in spiaggia in pole.

Tra le mete più gettonate, in questo 2023 c’è la Calabria con Tropea in testa, seguita dalla Basilicata e dal Salento che però paga lo scotto di essere fra le mete più care e quindi ha subito una flessione in negativo rispetto agli anni passati.

La vera novità è la Sicilia, merito del volo per Catania dal Gino Lisa che ha fatto gola a tantissimi foggiani che hanno deciso di approfittarne per unire mare e cultura di una delle regioni più belle d’Italia. La formula preferita è quella del villaggio turistico.

Tengono banco anche le mete esotiche: tra le più richieste la solita 'Sharm El Sheik' che però quest’anno si contende il primato con il fascino di Bali e la new entry del Giappone. Si riprende anche a viaggiare per mare con le crociere nel Mediterraneo che per le famiglie risultano essere una delle formule più convenienti dal momento che i bambini quasi sempre viaggiano gratis.

E a proposito di prezzi, qui arriva la nota dolente. I costi quest’anno hanno subito un rincaro del 30-40% rispetto al 2022 e questo, tradotto in soldoni, significa che una famiglia di 4 persone (2 adulti e due bambini) spende in media fra i 2.500 per una settimana a luglio e i 4mila della settimana del Ferragosto che – secondo le prenotazioni in agenzia – risulta essere la più gettonata.

“Complici il periodo stressante della pandemia e la passata stagione invernale all’insegna di ristrettezze economiche causate dai vari rincari, se gli operatori turistici si sono visti costretti ad aumentare i costi per rientrare nelle spese, è pur vero che la gente ha deciso di approfittare delle vacanze estive per lasciarsi tutto alle spalle. E così l’opzione preferita è stata quella del soggiorno all-inclusive, decisamente comodo e rilassante, e più costoso. Nonostante ciò costringa ad una vacanza che non vada oltre la settimana” ci spiega Natalia Padalino di ‘Vola Via Viaggi’.

Insomma, meglio pochi (giorni) ma buoni. Una formula che si sta rivelando vincente. “Le prenotazioni stanno andando molto bene – ci dice Gianluca Mazzardo di ‘BV Viaggi’ – e stiamo tornando ai livelli pre-pandemia in quanto a numero di viaggiatori nonostante l’aumento medio del prezzo della vacanza. Questo non può che renderci felici e farci sperare in una crescita di numeri con il passare del tempo. Questo anche grazie all’aeroporto che seppur con qualche deficit (al momento non ci sono accordi di code sharing che permettano di partire da Foggia per raggiungere le mete straniere, ndr) ha una buona marginalità di sviluppo e di espansione. Noi siamo fiduciosi”.

Nota a margine. Dalla fotografia delle vacanze 2023 dei foggiani scattata dalle agenzie manca il Gargano. Il motivo è semplice: i Foggiani che scelgono lo Sperone d’Italia, si muovono in autonomia perché conoscono il posto o perché possiedono lì la seconda casa dove trascorrere le vacanze.