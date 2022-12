La Puglia è tra le mete preferite dagli europei per iniziare il 2023, secondo Jetcost

Dopo la stagione natalizia dello scorso anno ancora segnata dal coronavirus, la ripresa del turismo in Italia a fine anno è pienamente confermata e, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2022 sono aumentate del 230%, mentre quelle di hotel sono aumentate del 180% rispetto all'anno passato. Inoltre, gli utenti passano il 70% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, in base al budget e alle date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze.

Molti europei che vogliono trascorrere la fine dell'anno lontano da casa, lo faranno in Italia; le città d'arte, la ricca cultura, i piccoli borghi, le tradizioni e la ricca offerta enogastronomica, i buoni alberghi, le infrastrutture e i prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi a causa dell'inflazione in Europa hanno reso l'Italia il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere l'inizio del 2023, solo dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023, indicano che moltissime persone hanno optato per la Puglia, e in particolare per Bari, che è la sesta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, l'ottava dai francesi, la nona dagli olandesi, l'11esima dagli spagnoli e portoghesi e la 14esima dai britannici.

Oltre a Bari, Brindisi è tra le città più ricercate; è la nona scelta per i britannici e la 13esima per i francesi.