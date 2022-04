Il mercato delle uova di Pasqua in caduta libera. Max Dolcezza: "Si vende meno ma andiamo avanti"

"La situazione non è alquanto piacevole". Così Lorenzo Di Gennaro di 'Max Dolcezza Foggia', la fabbrica delle uova di Pasqua di via di Vallecannella: "C'è una riduzione notevole degli acquisti". La capacità di spesa si è ridotta e le famiglie, nella maggior parte dei casi, fanno ricorso agli acquisti del prodotto pasquale nei supermercati. Negli ultimi due anni c'è stato un calo di oltre il 50%: "Con i rincari, la guerra e la pandemia, la gente ha paura a spendere soldi". I prezzi non sono aumentati: "Abbiamo preferito diminuire i nostri guadagni". Tante le novità quest'anno. "La nostra chicca è quello al pistacchio"