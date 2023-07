Università di Foggia: ricercatori isolano il lievito enologico

Porta la firma dell’Università degli Studi di Foggia il lievito enologico che permetterà – tra l’altro – di mitigare gli effetti negativi sul vino dovuti ai cambiamenti climatici.

Il ceppo, appartenente alla specie Lachancea thermotolerans, è stato isolato e caratterizzato dal prof. Giuseppe Spano e dai ricercatori Pasquale Russo e Vittorio Capozzi del dipartimento di 'Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria' (Dafne) dell'Università di Foggia, e dopo anni di screening da parte di ricercatori universitari francesi e australiani, ora è pronto per essere messo in commercio.

Tra i suoi impieghi ci sarà il miglioramento del tenore acido e della freschezza dei vini grazie alla capacità di questo ceppo di trasformare una parte degli zuccheri fermentescibili del mosto in acido L-lattico invece che in etanolo (con una moderata diminuzione del grado alcolico). Non solo. Verrà utilizzato anche per migliorare la stabilità del colore e quella microbiologica senza ulteriori aggiunte di anidride solforosa.

Insomma, il lievito selezionato dall’Università di Foggia è un ottimo esempio di come i microrganismi possono migliorare la sostenibilità delle produzioni enologiche.