Classifica Censis: l'Unifg perde due posizioni, ma l'offerta formativa resta tra le migliori del Sud

È stata pubblicata ieri la classifica Censis delle università italiane, giunta alla ventitreesima edizione. Uno strumento creato per fornire orientamenti alle scelte di tutti gli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria.

La classifica analizza l’intero sistema universitario, prendendo in considerazione sia gli atenei statali che quelli non statali, ed è il risultato di una valutazione che prende in considerazione diversi parametri come le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0, nonché della occupabilità. Oltre all’analisi degli atenei, il rapporto Censis ha prodotto anche le classifiche relative alla didattica delle lauree triennali, delle magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali.

Nella redazione delle classifiche, le università sono state divise in quattro categorie, in base al numero di iscritti: mega atenei statali (oltre 40mila iscritti), grandi atenei statali (dai 20mila ai 40mila iscritti), medi atenei statali (da 10mila a 20mila iscritti) e piccoli atenei (fino a 10mila iscritti).

L’Università di Foggia è inquadrata tra gli atenei statali medi, la cui classifica generale è guidata dall’Università di Trento che ottiene un punteggio di 96,2 posizionandosi davanti a Udine e Siena (che un anno fa era al primo posto). Ai piedi del podio c’è Sassari, che perde due posizioni rispetto alla classifica precedente. L’Unifg perde due posizioni, scendendo dall’undicesimo posto del 2022 al tredicesimo posto con 81,8 punti, in calo di 0,5 punti rispetto alla precedente classifica e ben lontano dal picco registrato nel 2018 con 87,6 punti. A incidere negativamente sul punteggio generale sono gli indici relativi ai servizi (71,0 punti) e occupabilità (70,0, il terzultimo punteggio). Brillante, invece, il dato relativo alla internazionalizzazione nel quale l’ateneo dauno è al quarto posto dietro Trento, Siena e Sassari, con un punteggio di 87,0. Discreto il punteggio relativo alla comunicazione e ai servizi digitali (93,0).

Classifica didattica

Molto più incoraggianti le valutazioni alla didattica delle lauree triennali, magistrali biennali e a ciclo unico. In questo caso il punteggio generale è generato dalla media tra due indicatori: progressione di carriera e rapporti internazionali. Nelle lauree triennali, in ben cinque indirizzi (scienze motorie, agrario-forestale, economico, educazione e formazione e medico-sanitario) l’Università di Foggia è il primo ateneo del Sud. Come punteggio assoluto, brillano Scienze Motorie (5° posto con 98 punti), l’indirizzo Agrario-Forestale (7° posto con 93,5 punti) ed educazione e formazione (5° posto 93,5).

Più bassi i risultati ottenuti dagli indirizzi giuridico (17°posto) e letterario (19° posto). Ma è sulle lauree biennali che l’Ateneo dauno incassa i risultati più rilevanti. Tre gruppi disciplinari figurano sul podio con Educazione e Formazione che si piazza in cima alla classifica davanti a Siena e alla Sapienza di Roma.

Di alta qualità anche le proposta di Agraria (terzo posto dietro le università di Padova e Parma) e Giurisprudenza. Significativi anche i risultati di medicina (4° posto), mentre Economia e l’indirizzo letterario-umanistico si piazzano tra le prime dieci posizioni.

Per le magistrali a ciclo unico, si segnala l’ottimo risultato di Odontoiatria e protesi dentarie, per il quale l’Unifg ottiene un onorevole quarto posto con un punteggio generale di 98,0.