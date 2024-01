Caos UniFg, il nuovo Dipartimento è senza rappresentanza studentesca. Area Nuova: "E' censura"

"All'interno dell'Università di Foggia si sta verificando una vera e propria censura degli studenti".

E' quanto denuncia in una nota stampa l'associazione studentesca 'Area Nuova', andando all'origine del problema: "Il rettore, Lorenzo Lo Muzio, con una delibera interna, D.R. 177/2024, ha comunicato l’annullamento del precedente D.R. 125/2024 che sanciva il trasferimento dei rappresentanti degli studenti di Economia, Management e Territorio nel neonato DISS - Dipartimento di Scienze Sociali proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l'elezione del Direttore del nuovo Dipartimento, di fatto estromettendo i rappresentanti e privandoli del diritto di voto".

L'estromissione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento del DISS "priva gli studenti di una rappresentanza all'interno di organi centrali nella vita di un Ateneo, togliendoci la possibilità di portare le esigenze e la voce degli studenti lì dove siamo stati tutti regolarmente eletti a seguito di consultazioni elettorali della popolazione studentesca, e tradendo, di fatto, anche la parte più importante per cui una Università dovrebbe lavorare e progredire: gli studenti", puntualizzano dall'associazione.

"Ad oggi, quindi, ci si trova nella paradossale situazione normativa dove i corsi di laurea sono stati trasferiti al DISS e gli studenti rappresentanti iscritti in tali corsi rappresentano i loro colleghi in un dipartimento che non ha offerta formativa. È nell’interesse degli studenti che, ogni giorno, noi rappresentanti dell’associazione studentesca Area Nuova, eletti negli organi centrali di ateneo e negli organi dipartimentali, ci impegniamo e lavoriamo assiduamente, per permettere che le esigenze della popolazione studentesca vengano portate all’attenzione della governance di ateneo".

"Cosa che, con questo ultimo e discrezionale, oltre che anti-regolamentare, Decreto Rettorale non potremo più fare per il nuovo Dipartimento di Scienze Sociali fino a quando il Rettore non deciderà di dirimere tale situazione. I dubbi che questo nuovo dipartimento non fosse ben accetto, se prima erano abbastanza fondati, con questo ultimo atto appaiono certi, mostrando una mancanza di rispetto non solo verso noi rappresentanti ma soprattutto verso la comunità accademica tutta".

Quindi si rivolgono direttamente al rettore: "Magnifico, la crescita e la progressione di un ateneo sono direttamente proporzionali all’ascolto delle esigenze, dei bisogni e delle opinioni degli studenti. La partecipazione di tutte le componenti della comunità accademica ad elezioni e decisioni permette ad una collettività di crescere e di farlo in modo compatto, ed è quello che speravamo di avere in questo nuovo mandato. Auspichiamo che il Magnifico ponga in essere tutti i provvedimenti affinché siano date in esecuzione le decisioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che rappresentano i massimi organi accademici", concludono.