L'Uni Fg compie 25 anni: presentata 'La mia storia è la tua' e il logo dell'anniversario

In occasione dei 25 anni, l’Università sottolinea, attraverso la campagna, come le storie dei suoi studenti siano intrinsecamente legate a quella dell'istituzione.

Il messaggio centrale 'La mia storia è la tua"', affidato ad una giovane studentessa, Ilaria Cirulli, riflette infatti l’idea che ogni studente è parte integrante del viaggio e del successo dell’Università.

"Questo anniversario non è solo una celebrazione della nostra storia, ma anche un riconoscimento a tutti gli studenti, docenti e personale che hanno contribuito a fare dell’Università di Foggia ciò che è oggi. Credo che questa campagna di comunicazione sia una delle più belle tra tutte quelle promosse in questi 25 anni di vita perché fortemente orientata a trasmettere i nostri valori identitaria e a rafforzare il senso di appartenenza e il ruolo fondamentale che ciascun membro della comunità Unifg ha all’interno della storia collettiva. In quest’ottica si inserisce la scelta di affidare questo messaggio così significativo a Ilaria, giovane studentessa, che diventa testimonial e portavoce del nostro patrimonio e della nostra ricchezza costituita dagli studenti e dalle studentesse; sono loro il cuore pulsante della nostra comunità, sono loro che alimentano il nostro impegno e le nostre speranze verso un futuro migliore" ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Nell'ambito della realizzazione del progetto creativo un ruolo fondamentale è stato attribuito alla città di Foggia nella consapevolezza che formazione e conoscenza non possono essere slegate dal luogo in cui vengono generate. Da qui il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale che ha manifestato la sua attenzione nei confronti dell'Università sostenendo e patrocinando la campagna di promozione dell'offerta formativa Unifg per il prossimo anno accademico.

“Tengo a sottolineare che questa iniziativa non solo celebra il 25º anniversario dell'Istituzione dell'Università, ma rappresenta anche un momento di riflessione e di festa per tutta la comunità, per la cittadinanza e per il territorio" ha aggiunto il Rettore. "Ringrazio di cuore la Sindaca Maria Aida Episcopo per l’attenzione manifestata, anche in questa occasione, attraverso l’importante contributo offerto in fase di co-progettazione e la concessione del patrocinio del Comune. Il sostegno dell’Amministrazione comunale alla campagna di comunicazione evidenzia il legame profondo e collaborativo tra le nostre Istituzioni e consolida il ruolo centrale che l’Università ha svolto e svolge nel promuovere la crescita culturale, sociale ed economica della Città di Foggia e del Territorio".

La conferenza stampa è stata, altresì, occasione per presentare il logo del 25esimo anniversario ideato da Paolo Grenzi e donato dallo studio Grenzi all’Ateneo e che accompagnerà le celebrazioni di questo importante traguardo.

La campagna di comunicazione, che accompagna il periodo dedicato alle immatricolazioni/iscrizioni dei futuri studenti e studentesse, è stata ideata da Paolo Grenzi e ha visto la collaborazione di Moreno De Lauri e Santa Ricco con il coordinamento del delegato rettorale alla Terza missione, prof. Danilo Leone e della dott.ssa Maria Rosaria Lops responsabile del Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo.

Oltre a celebrare i 25 anni dell'Istituzione dell'Ateneo, promuoverà l’offerta formativa che si presenta per il prossimo anno accademico ampia, diversificata, fortemente orientata all’innovazione e multidisciplinare abbracciando l’area medica, economica, giuridica, umanistica, agraria, ingegneristica e delle scienze sociali.