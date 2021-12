UnipolSai premia due agenzie di Capitanata: sono tra le migliori 100 d'Italia

Tra le migliori agenzie UnipolSai d'Italia brillano la storica Omnia Assicurafoggia srl - al servizio dei foggiani da trent'anni - e la Rocassicura sr di San Giovanni Rotondo, premiate giovedì scorso presso l'Unipolarena di Bologna, nell'ambito della convention Join The Top.

Gli agenti in servizio nel capoluogo dauno, il sammarchese Raffaele Cera e Giancarlo Colucci, con i colleghi della città di San Pio, Antonio e Pasquale Roca, hanno ritirato l'ambito riconoscimento di UnipolSai: quelle di Foggia e San Giovanni Rotondo sono infatti tra le 100 migliori agenze d'Italia della compagnia di assicurazione.

Un traguardo ottenuto per professionalità, etica, evoluzione del modello di agenzia e redditività. Un riconoscimento che riscatta, seppur in parte, le classifiche nazionali che vedono la Capitanata sprofondare sempre più in basso, tra le prime venti in italia per reati ambientali e penultima sulla qualità della vita.