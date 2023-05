Il 'dream team' di Lo Muzio per far crescere ancora l'Unifg: "Dobbiamo puntare sulla qualità"

Esperienza e l'entusiasmo dei giovani, che a braccetto si collegano alla competenza, vertice della piramide dei valori. Sono le qualità alle quali ha attinto il neorettore Lorenzo Lo Muzio per costruire il suo 'dream team' che dovrà condurre l'Unifg nei prossimi sei anni a nuovi successi. Una squadra eterogenea, nella quale a personalità navigate con diversi incarichi nel curriculum si affiancano autentiche new entry: "Conto sul loro entusiasmo. Lavoreranno anche più degli altri", il commento di Lo Muzio.

La missione della squadra di Governo del Rettore è ben chiara: non c'è l'esigenza di rilanciare l'Ateneo, i cui numeri - sia in termini di posizioni nei ranking che di gradimento - sono oltremodo incoraggianti, quanto più quella di dar continuità al suo processo di crescita: "Ci saranno sicuramente delle problematiche, per le quali ci impegneremo al massimo per la loro risoluzione", ha dichiarato il rettore, che ha poi ringraziato la professoressa Lucia Maddalena, il cui lavoro è stato più che mai prezioso per la gestione della fase di transizione successiva alle dimissioni del prof. Limone. "Qualità" è la stella polare del nuovo Governo. L'unica arma per arginare il calo demografico che sta colpendo tutti gli atenei d'Italia dovuto alla riduzione degli studenti: "Non possiamo competere, numericamente, con gli atenei più grandi come quello di Bari o con le università telematiche, per cui possiamo attirare gli studenti solo offrendo servizi migliori e impegnandoci a garantire una didattica di elevata qualità", ha aggiunto il rettore.

Tuttavia, l'Unifg non dovrà essere solo capace di attrarre gli studenti della Capitanata, ma anche quelli delle altre province, con uno sguardo oltre i confini nazionali: "Dobbiamo attrarre studenti anche dall'estero, affinché svolgano qui l'intero percorso formativo e non soggiornino solo per pochi mesi". La permanenza prolungata di studenti stranieri apre la strada anche verso una tentativo di attivazione seria del progetto 'Marco Polo' ("che a Foggia non ha mai funzionato"), sottoscritto nel 2004, nato con il precipuo fine di promuovere il sistema universitario italiano in Cina e di favorire l'inserimento degli studenti cinesi nelle università della Penisola.

Secondo Lo Muzio, coltivare l'attenzione verso gli stranieri potrà garantire anche benefici al territorio, generando interessanti risvolti anche in ambito turistico e per lo stesso aeroporto Gino Lisa. Non dimentica l'altro punto rilevante, quello della lotta all'illegalità. Nella giornata di ieri il rettore ha partecipato alla manifestazione, tenutasi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, dedicato alle vittime della strage di Capaci: "Sono rimasto impressionato nel vedere ragazzi che in quegli anni non erano neanche nati, ma che portano dentro il ricordo della strage e il desiderio di onorare i servitori dello Stato rimasti uccisi. Questo fa ben sperare e conferma che la nostra è una società sana alla base. Dobbiamo solo metterli tutti nelle condizioni di reagire e portare avanti la lotta all'illegalità, garantendo la possibilità di una affermazione dal punto di vista sociale. La lotta all'illegalità resterà uno dei nostri cavalli di battaglia, come è già accaduto ai miei predecessori. Non possiamo limitarci a far studiare gli studenti con il solo scopo di conseguire un titolo, ma occorre aiutarli a maturare una propria coscienza, perché saranno i cittadini e la classe dirigente del futuro nel nostro territorio".

La squadra di Governo

La professoressa Milena Sinigaglia e il professore Michele Milone saranno i due prorettori. La Sinigaglia, prorettrice vicaria è già stata Direttrice del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria; a Milone, Direttore del Dipartimento di Economia, spetterà la delega al Bilancio con l'impegno a valorizzare appieno le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo. Il prof. Serviddio, che come la Sinigaglia era tra i candidati alla carica di rettore per poi ritirarsi e sostenere Lo Muzio, andrà la delega alle Politiche strategiche nella Sanità, che costituisce una novità assoluta nell'ambito delle deleghe rettorali rispetto al passato, a conferma della grande attenzione che si intende riservare ai rapporti tra Università, Azienda Ospedaliera Università di Foggia e Sistema Sanitario Regionale per la costruzione di sinergie e di nuovi modelli integrati di sviluppo organizzativo e assistenziale volti ad accrescere la competitività dell'Ateneo.

Sono in totale 26 i delegati, con una perfetta divisione tra uomini e donne. Ben 19 sono i volti nuovi, 5 le riconferme. Le deleghe sono raggruppate per macroaree di afferenza.

Area Programmazione strategica

Oltre a Serviddio, ci saranno Nicola Faccilongo (Programmazione strategica Ateneo) e Luca Grilli (Sistemi Informatici e controllo flussi dati).

Area Amministrazione Risorse Umane e Formazione

Cinque deleghe assegnate ad altrettante donne: Francesca Cangelli si occuperà di Affari generali, normativi e negoziali; Valentina Cuocci di Riservatezza, trasparenza e anticorruzione, Fiammetta Fanizza di Personale, Anna Grazia Lopez di Formazione in ambito penitenziario, Giusi Antonia Toto di Formazione insegnanti e Formazione continua.

Area Didattica

È la macroarea con il maggior numero di delegati: Sergio Bellantonio (Sport e doppia carriera), Mariangela Caroprese (Placement), Daniela Dato (Orientamento), Mariarosaria Lombardi (coordinamento delle attività per la programmazione e l'accreditamento), Maria Stefano Montecalvo (Sistema bibliotecario), Giorgio Mori (Didattica), Annamaria Petito (Pari opportunità e bisogni educativi speciali), Cristiana Simonetti (Servizi agli studenti e Adisu).

Area Ricerca e Relazioni internazionali

Quattro le deleghe: la Ricerca è andata a Fabio Arena, Relazioni internazionali a Mariantonietta Fiore, Erasmus a Daniele Stasi, Dottorati di ricerca e strategia Hr a Giuseppe Troiano.

Area Terza Missione

Per la terza missione ci sono Giulio Marco Cappelletti (Delegato alle Performance socio-ambientali e sostenibilità), Gaetano Corso (Trasferimento tecnologico e brevetti), Danilo Leone (Terza missione) e Luigi Nappi (Innovazione tecnologica in area medica).

La squadra di Lo Muzio si dovrà fondare sui valori della condivisione e della partecipazione: "Non saranno deleghe estemporanee, l'ho promesso a tutti. Almeno una volta al mese ci incontreremo per fare il punto della situazione e favorire una collaborazione tra i delegati. È il modo migliore per portare avanti insieme le azioni che ci consentano di governare al meglio l'Ateneo".