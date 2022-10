Cultura e legalità per ricostruire la città commissariata: l'Uni Fg propulsore per la rinascita di Foggia

"Ogni 3 anni ci fermiamo a riflettere su quello che abbiamo fatto e su quello che c'è da fare", così il Magnifico Rettore Pierpaolo Limone introduce la presentazione del nuovo piano strategico che guarda al futuro dell'università foggiana. L’Università di Foggia ha ricevuto 51.183.842,00€ di Ffo - Fondo di Finanziamento Ordinario - come quota premiale per quest’anno. Registra un incremento del 12,9% in più rispetto allo scorso anno scalando il ranking delle classifiche nazionali che valutano gli atenei. Per essere vicini alle realtà di Capitanata, il target è "cultura e legalità", due elementi inscindibili.

Il Procuratore Ludovico Vaccaro ribadisce quanto ancora manchi a questa città la cultura della legalità, gap che conduce a percorsi irreversibili. Ad oggi la città di Foggia necessita di interventi da diverse direzioni: sporcizia, degrado urbano, illuminazione pubblica deficitaria.