Elezioni studentesche Unifg, il voto online è un successo: oltre 5mila studenti hanno scelto i propri rappresentanti

Gli studenti dell’Università di Foggia hanno fatto sentire la loro voce durante le elezioni dei rappresentanti, svoltesi per la prima volta in modalità telematica dal 9 all’11 dicembre.

Dimostrando spirito di appartenenza e voglia di contribuire alla crescita dell’Ateneo, hanno partecipato al voto in oltre 5000 scegliendo quindi chi li rappresenterà negli organi collegiali per i prossimi due anni.

I rappresentanti eletti saranno presenti sia all’interno degli organi centrali di Ateneo, ovvero Consiglio di Amministrazione di Ateneo, Senato Accademico, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo Sport Universitario, Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, che nei sei Consigli di Dipartimento (Giurisprudenza; Studi Umanistici; Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria; Economia; Scienze Mediche e Chirurgiche; Medicina Clinica e Sperimentale).

Le elezioni si sono svolte tramite la piattaforma Eligo, strutturata proprio per il voto online. Ogni studente, dopo essere stato informato delle modalità di voto, ha ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma potendo in modo semplice e sicuro esprimere la propria preferenza. La modalità di voto non in presenza, risultata necessaria a fronte dell’emergenza sanitaria, si è quindi rivelata un successo.

Dando a tutti gli iscritti non il solo diritto di voto ma anche la possibilità di esprimerlo facilmente, l’Università di Foggia ha contribuito ancora una volta a rendere proattiva la propria comunità. Un esperimento ben riuscito, quindi, che soddisfa contestualmente sia l’apparato amministrativo Unifg che gli stessi studenti.

“Una così grande partecipazione e voglia di fare è per me motivo di orgoglio.” – ha dichiarato il Rettore Pierpaolo Limone – “Il confronto continuo e costante con gli studenti è alla base della politica di crescita dell’Università di Foggia. Non solo un gran numero di candidati alla rappresentanza ma anche un così vasto numero di elettori è sintomo di un forte sentimentoappartenenza e di voglia di contribuire alla crescita e al miglioramento continuo della nostra comunità. Non posso che fare i complimenti e un grande in bocca al lupo ai nuovi eletti, pronto a lavorare con loro per migliorare insieme la nostra Università”.

I rappresentanti eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ogni organo collegiale, saranno poi i componenti del principale organo di rappresentanza studentesca: il Consiglio degli Studenti. Questo, composto quindi unicamente da studenti, costituisce un elemento importante della politica di Ateneo.

“Le elezioni studentesche sono terminate da poche ore. – ha detto Mirko Bruno, già rappresentante e neo-eletto all’interno del Consiglio di Amministrazione - Ciò che, più di ogni altra cosa, ci rende felici, è apprendere come gli studenti Unifg abbiano a cuore la vita democratica del nostro Ateneo, dimostrando un grande senso di partecipazione ed appartenenza, con una percentuale di affluenza aumentata in maniera netta ed inequivocabile. È evidente come, in questo periodo emergenziale e difficoltoso, l'esprimere il proprio voto online - da noi richiesto fortemente proprio per tutelare il diritto di voto di ogni studente - si è dimostrata un'esperienza più che soddisfacente. Con l'augurio che la partecipazione elettorale possa crescere sempre più, oggi possiamo affermare con fermezza di essere fieri della nostra comunità studentesca.”

Le liste che hanno partecipato alle elezioni per il biennio 2020/2022 sono: Area Nuova, 20dicambiamento, Unilovers, Liberateneo e Link Foggia. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e i cui rappresentanti saranno quindi presenti all’interno di tutti gli organi collegiali di Ateneo è Area Nuova, storica associazione studentesca dell’Università di Foggia.