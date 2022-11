Umberto Porrelli è il nuovo presidente del Gal Gargano

È Umberto Porrelli il nuovo presidente del Gal Gargano. Sanseverese, da sempre impegnato nel settore agricolo e presidente del Consiglio dì Amministrazione dell'Organizzazione di Produttori "Terre di Ulivi" che conta più di 1500 soci nella provincia di Foggia, dopo sei anni di attività quale componente del consiglio di amministrazione diventa presidente del Gal Gargano.

Una bella soddisfazione per l'imprenditore sanseverese che conta di proseguire nel migliore dei modi la programmazione dell’Ente che si concluderà tra circa 5 mesi. “Non sappiamo quale sarà la prossima programmazione che cosa deciderà la Regione in merito - spiega il presidente Porrelli -, intanto pensiamo di concludere nel migliore dei modi l'attività del nostro Gal. Finora abbiamo impegnato circa il 96% delle risorse assegnate realizzando circa 125 progetti. Il Gal è in buona salute e l’esame del bilancio che sarà vagliato a breve dal consiglio di amministrazione, lo dimostrerà. Inoltre i numeri documentano quanto sia stato e continui ad essere importante il Gal per il territorio”.

Doverosi i ringraziamenti alla precedente gestione. “Voglio ringraziare il presidente uscente Biagio Di Iasio – prosegue Porrelli -, per tutto il lavoro svolto fino allo scorso mese di agosto e per tutti i successi ottenuti. Nello stesso tempo voglio ringraziare anche il vice presidente Michele di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano che ha portato avanti l'attività del Gal, traghettando il vecchio Cda nel nuovo che ha portato alla mia elezione. Un ringraziamento va anche al presidente della federazione provinciale Copagri, Francesco Capacchione, nonché presidente del Gal Tavoliere. Ovviamente va dato merito anche al Cda per l’impegno profuso alla realizzazione del programma”.

Nelle prossime settimane, espletati gli adempimenti di rito relativi all’insediamento, il presidente Porrelli farà conoscere le novità che intende portare avanti con l’aiuto del Cda per concludere in modo ottimale quest’ultimo periodo di attività del Gal.