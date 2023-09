Gino Lisa, foggiani preoccupati per il destino dei voli per Catania e Verona: "Non ci sono informazioni"

C'è preoccupazione tra i foggiani per quanto riguarda i voli per Catania e per Verona: per la città siciliana l'ultimo collegamento è previsto il 14 settembre, il 28 ottobre per il capoluogo veneto. Lo si sapeva già. Tuttavia al momento non è dato sapere quale sarà il destino delle due tratte inaugurate rispettivamente il 1° giugno e il 22 maggio.

All'indomani di alcune segnalazioni e lamentele, questa mattina il comitato Vola Gino Lisa ha chiesto direttamente alla Lumiwings cosa succederà alla scadenza prevista dei voli: "Attendiamo fiduciosi dei chiarimenti ufficiali dalla Compagnia rinnovando ancora una volta il nostro invito ad un incontro".

L'ultimo volo estivo per Catania è previsto giovedì, il penultimo collegamento è stato effettuato domenica 10 settembre. Per la città di Giulietta e Romeo l'ultimo collegamento, ad oggi, è fissato per sabato 28 ottobre, il penultimo giovedì 26. "La programmazione è in fase di progettazione, al momento non ci sono informazioni a riguardo" scrive l'assistenza clienti della compagnia a un lettore che ha chiesto delucidazioni sull'argomento.

Si continuerà a volare per Milano Linate e Malpensa. Questo è certo. Da novembre saliranno a tre le frequenze settimanali per la città della Mole. Resta attivo il collegamento per Monstar. A Foggiatoday, dal customer care della compagnia, fanno sapere di non avere ancora notizie in merito: In buona sostanza, non si hanno ancora notizie sulla programmazione invernale. Neppure se ci sarà.