Ugl Chimici, attivato il coordinamento donne

“Il coordinamento donne a livello territoriale della Ugl chimici rappresenta la prima realtà a livello nazionale che ci consentirà di concretizzare uno degli obiettivi primari della sigla Ugl, ovvero l’attuazione di una politica non sessista nel mondo del lavoro, a partire dai contesti operativo-produttivi sino ad arrivare a quelli direzionali”.

In una nota diramata agli organi di stampa, Luigi Pillo, segretario provinciale Ugl per l’Ipzs Foggia e per il comparto chimici (tessile, carta, stampa, gas, energia ed acqua), ha presentato ufficialmente la neonata formazione del coordinamento femminile, sottolineando quanto questo insediamento a livello territoriale vada concretamente a rafforzare il dna dell’Ugl, sindacato attivo e costruttivo che intende da sempre supportare le lavoratrici donne a rivendicare la propria posizione partecipando in maniera attiva alle dinamiche aziendali, affermando i propri diritti e diventando reali protagoniste non solo nell'ambito familiare ma anche nel lavoro. Dello stesso avviso Michela Cassitti, dipendente Amgas e componente del direttivo: “Per noi donne quella del lavoro è una risorsa fondamentale da preservare lungo l'arco della vita poiché determinante a configurare l'identità personale, in quanto garanzia di indipendenza e di riconoscimento sociale. Sono convinta che questo coordinamento ci darà l'opportunità di attuare le nostre politiche di inclusione nelle aziende che rappresentiamo. Purtroppo, le donne sono ancora discriminate: disparità salariale, difficoltà di carriera e maternità vista come disvalore e freno alla crescita professionale. La conciliazione tra vita familiare e lavoro permane molto ardua e carente di elementi organizzativi e strumenti di welfare che consentirebbero il raggiungimento di ottimi risultati su entrambi i fronti. È necessario smuovere le politiche che favoriscono il lavoro femminile, incentivare le aziende che investono nelle certificazioni per la parità di genere, divenendo così più attrattive sul mercato del lavoro per gli investitori".

“La strada da seguire è quella già tracciata da alcune aziende virtuose soprattutto delle regioni settentrionali che hanno previsto e attrezzato asili nido all'interno delle proprie sedi” ha ribadito il segretario Pillo “ed è proprio in simili realtà che la donna lavoratrice vede accrescere sia la propria produttività che la propria qualità di vita, grazie al risparmio economico, agli orari di custodia più flessibile e ad una notevole riduzione dello stress relativo alla sistemazione ed alla cura dei figli durante l'orario di lavoro. Del resto, uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 è il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne. L’Ugl lavorerà alacremente in questa direzione”.