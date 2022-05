"Aprite un ufficio postale all'interno del Policlinico Riuniti"

Un ufficio postale all'interno del Policlinico Riuniti di Foggia, "diventata una città nella città". E' la richiesta di Uil poste: "Sarebbe una risposta significativa non solo per i pazienti e per il personale della struttura, ma rappresenterebbe un valore aggiunto coerente ad evidenziare la centralità della persona, del lavoro e l’attenzione verso il territorio, inserendosi positivamente nel contesto di welfare aziendale volto a coniugare formazione, assistenza, servizi di pubblica utilità e valenza sociale". Per la segreteria territoriale è necessario che la capillarità della rete postale si adegui alle mutate esigenza della città e del territorio stesso, proiettando fisicamente le sue articolazioni in zone dove i punti di riferimento postale sono assenti.

E' questa la richiesta formulata in una lettera della segreteria provinciale della Uilposte di Foggia al direttore della filiale, al commissario Pasqualone, alla segreteria regionale e nazionale del sindacato e alla segreteria confederale Uil del capoluogo dauno.