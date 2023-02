Lo 'Spazio Puglia' in Bit è affollatissimo, Santanchè: "Qui imprenditori lungimiranti e capaci"

“La Puglia parte nel migliore dei modi, non è bastato uno stand più grande per colmare l’attenzione che da sempre c’è per la nostra Regione alla Bit". CosìGianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia: "Le prime ore di questa manifestazione dimostrano la grande attrattività della Puglia. Il fatto che le performance del 2022 siano superiori a quelle del pre pandemia, ci dà la possibilità di guardare con grande determinazione a questa nuova stagione. Apriamo a pieno titolo la stagione 2023 puntando a migliorare l’offerta turistica regionale”.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha visitato lo Stand Puglia, accolta dall’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale. “Come Puglia devo dire che avete avuto imprenditori lungimiranti, capaci di fare offerta turistica di qualità così da alimentare flussi turistici nella vostra regione, che è bellissima", ha evidenziato la ministra Daniela Santanchè.

"Bisogna lavorare, spendere i soldi del PNRR e spendere soprattutto i Fondi europei di coesione e sviluppo. Dobbiamo aiutarci insieme come squadra, e migliorare anche le infrastrutture che sono un punto importante per far aumentare i flussi turistici. In Puglia vivete in una regione meravigliosa, siete fortunati. Però, ricordatevi che quando promuovete la Puglia, fate il cappello sull’Italia perché siamo il terzo marchio al mondo. Abbiamo un elemento competitivo che ci differenzia da tutti gli altri come Italia. Viva la Puglia!”.

Con riferimento alla raccomandazione della ministra Santanchè, come ha ricordato il direttore generale Luca Scandale, La Puglia si promuove come Unexpected Italy. "A me piace la Puglia, tutta la Puglia ed anche i pugliesi, e come si mangia in Puglia. Il pesce crudo, che ora va di moda, lo hanno inventato i pugliesi”, ha concluso la ministra Santanchè invitata dall’assessore regionale Lopane nella sezione Food dello Stand Puglia che, puntualmente, racconta tradizioni e sapori e l’enogastronomia tanto importante per la destagionalizzazione. Qui alla ministra sono stati offerti dagli operatori i dolci sospiri di Bisceglie e la burrata di Andria.