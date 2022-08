Dall'America a Roseto Valfortore per ritrovare le proprie origini: cresce il turismo delle radici

Sono sempre più numerosi i turisti che arrivano a Roseto Valfortore alla ricerca delle proprie origini. Grazie al lavoro congiunto di Comune, Pro Loco Roseto Valfortore, Puglia Tourist Information Roseto Valfortore e alla tour operator Angela di Emotional Puglia, la signora Lucia ha potuto finalmente conoscere il paese dei suoi antenati, emigrati da Roseto in America. Si è complimentata per l’accoglienza, il supporto ricevuto e per la bellezza del borgo: "Sono così felice e grata: oggi ho finalmente ritrovato il paese della mia famiglia, il mio paese".

Anche Melissa, quest’estate, ha scelto di tornare nella terra dei suoi avi, insieme alla sua famiglia, partita da Roseto in Pennsylvania per immergersi nei vicoletti di Roseto Valfortore, nella sua storia, nelle sue tradizioni e nella sua bellezza.

"È stato bello ed emozionante, come accade spesso ormai, accogliere i discendenti dei nostri emigrati e sentire e vedere nei loro visi e nei loro occhi la gioia incontenibile di trascorrere qualche giorno o anche qualche ora nel loro paese di origine per conoscere le loro origini, concentrati su ogni minimo dettaglio per cercare di ricostruire la storia del loro passato, la storia della loro vita – afferma il sindaco Lucilla Parisi - Il turismo di ritorno è importante per noi tanto quanto per i nostri emigrati: abbiamo bisogno di conoscere la nostra storia per costruire il nostro futuro".