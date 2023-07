Partito il nuovo Intercity Bari-Napoli: 11 minuti di sosta a Foggia, "collegamento più lento di altre opzioni"

E' partito questa mattina alle 7.05 dalla stazione Bari Centrale, con fermata a Foggia alle 8.21 (ripartenza prevista alle 8.32), il treno Intercity attivato attraverso il protocollo d'intesa tra le due città firmato dai sindaci delle due città, Antonio Decaro e Gaetano Manfredi. Una fase sperimentale in attesa del treno dell'Alta Velocità che in futuro collegherà Bari e Napoli in meno di due ore.

Un treno diretto, senza cambi intermedi, con arrivo a Napoli previsto alle 11.15 Al ritorno, la partenza dal capoluogo partenopeo è prevista alle 18.55 con arrivo a Foggia alle 21.44 e ripartenza dalla stazione direzione Barletta alle 21.54. L'arrivo alle 23. In tutto, ci vorranno quattro ore e dieci minuti con fermate intermedie a Barletta, Foggia, Benevento, Caserta e Aversa.

Agli undici minuti di sosta "per inversione banco manovra treno", secondo il presidente del comitato 'Un baffo ferroviario a Foggia', andranno sommati altri cinque minuti "di perdita tempo per ingresso treno a partire dal punto di deviata del baffo che dista 3 Km da Foggia, dovuti al rallentamento e conseguente fermata nella stazione centrale di Foggia" e altri 5 minuti per la partenza e relativo avvio dalla stazione centrale "per raggiungere l’altro punto di deviata del baffo".

In totale - evidenzia Luigi Augelli - "i treni perderebbero circa venti minuti per entrare e uscire dalla dalla stazione centrale di Foggia, a fronte di soli due minuti per bypassare Foggia, percorrendo i 2 km del baffo a 60 Km/h".

Proprio sui tempi di percorrenza, nei giorni scorsi, sono state sollevate altre critiche e perplessità. Come evidenzia anche l'Associazione Utenti e Consumatori, il collegamento diretto risulterebbe comunque più lento dell'opzione che attualmente prevede la combinazione di Frecciargento e regionale (con cambio a Caserta), la cui durata complessiva è pari a 3 ore e 38 minuti. "Ce ne sono anche altri - sempre al costo di euro 51,70 - con tempi di 3 ore 58 minuti, 4 ore e 2 minuti, 4 ore e 6 minuti, 4 ore e 9 minuti. Tutti tempi comunque inferiori - attesa per il cambio a Caserta inclusa - al treno diretto (4 ore e 10 minuti). L’unico motivo per cui si dovrebbe prendere il treno diretto, a parte gusti o esigenze particolari, è che si risparmierebbero 15,70 euro (51,70 - 36,00)".

L'Aduc aggiunge: "Senza contare il confronto con l'opzione bus: in questo caso la durata del viaggio è sotto le tre ore, per un costo che si aggira intorno ai 25 euro".

Nelle settimane scorse, Luigi Augelli, presidente del comitato 'Un baffo ferroviario per Foggia', era tornato sulla questione dei progetto di collegamento Napoli-Bari, tratta ferroviaria che sarà percorso in 2 ore e quello tra Roma e Bari in tre ore. Con l'ultimazione della Hirpinia-Orsara, i lavori termineranno nel 2027. "Nel 2027 a Foggia non sarà ancora costruita una fermata, tantomeno una stazione. La fermata è prevista nel 2025, mentre la stazione negli anni successivi al 2027. Siamo a metà 2023 e non sappiamo ancora se la fermata sarà costruita, figuriamoci la stazione".

E ancora, aggiungeva Augelli, "se al piano commerciale aggiungiamo il Piano dei Trasporti Regione Puglia 2021/2030 approvato dalla Giunta Regionale nel maggio 2022, leggiamo, a pagina 9, che l’orizzonte temporale previsto per la costruzione a Foggia di una fermata è il 2030. Ben si comprende quale sarà il destino della gente di Capitanata, alla quale per raggiungere le città italiane ed europee con il treno Alta Velocità non sarà permesso farlo salendo dalle stazioni ferroviarie di Foggia".