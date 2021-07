Dodici nuovi treni Pop in arrivo in Puglia: nei prossimi anni sarà rinnovata totalmente la flotta regionale

Incontro stamane tra l’Assessore Regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, il Direttore Business Regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e il Direttore Trasporto Regionale Puglia, Giuseppe Falbo, conclusosi in stazione con una visita a bordo di uno dei quattro treni POP arrivati in regione in queste settimane