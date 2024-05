È online 'Tremiti Experience', la prima guida turistica digitale e interattiva delle Isole

Pratica, interattiva, facile e veloce da consultare. È 'Tremiti Experience', la nuova guida digitale delle cinque isole. Per trovare consigli, news e altri info sull’arcipelago basta scannerizzare il QR Code o cliccare sul link che porta al contenitore.

Un mondo di notizie ma anche spunti per cercare soluzioni e vivere l’estate 2024. In pochi secondi sarà possibile trovare informazioni e contattare hotel, B&B, case vacanze, ristoranti, bar e luoghi di ritrovo ma anche dettagli su immersioni, snorkeling, escursioni, noleggio gommoni, trasporti, ormeggio boe, servizi… E poi contenuti sui percorsi, la mappa delle cale e luoghi, la flora e la fauna terrestre e marina. Insomma, un mare di utilità formato vacanze da utilizzare a distanza o durante la permanenza sulle Isole.

La guida è una testata giornalistica edita da Cdp Service, agenzia di San Severo da anni impegnata nel marketing territoriale. Basta consultare la pagina di una struttura o di un operatore e con un clic sarà possibile telefonare, inviare mail o sbirciare sul sito, collegarsi alle sue pagine social. Tutto in pochi secondi.

“Un servizio in linea con i tempi, la digitalizzazione e i bisogni dei turisti - commentano da Cdp Service -. Anche la promozione del Territorio deve adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, penetrare e superare confini territoriali e tecnologici. E il lavoro continua: nell’estate 2025 la guida avrà anche una versione in inglese”. Positiva la risposta degli operatori locali già pronti alla nuova sfida partita proprio dalle isole. Un segnale importante lanciato da uno dei luoghi cult del turismo garganico e pugliese.

“L’obiettivo è proprio questo: ricercare nuovi segmenti di mercato e arginare i cali dei flussi emersi un po’ ovunque nella scorsa stagione. Altro traguardo da raggiungere è quello di mettere in mostra l’aspetto naturalistico-ambientale e storico dell’arcipelago troppo spesso costretto a fare i conti con un mercato, soprattutto quello estero, sempre più esigente e diretto a un’offerta esperienziale. E sotto questo aspetto alle Isole Tremiti c’è tutto, mai, però, l’offerta è stata presentata con un’offerta globale e digitale. Da qui l’esperienza di 'Tremiti Experience' dopo mesi di progettazioni grafiche per ottenere un prodotto bello, aggressivo e leggibile”.

Il Qr code e il link della guida saranno diffusi in tutte le strutture ricettive, sui mezzi che collegano le isole alla terraferma nonché sulle pagine di animazione turistica del Gargano e della Puglia con un’apposita campagna di comunicazione che continuerà tutta l’estate. Una nuova concezione di fare turismo con l’obiettivo di individuare futuri target di riferimento per le Isole Tremiti. Non è tutto. Di concerto con gli organismi competenti, la guida 'Tremiti Experience' sarà presentata ai prossimi appuntamenti fieristici di settore con propri spazi e attività di animazione.