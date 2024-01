Trasporto pubblico sperimentale, nuovi servizi aggiuntivi saranno attivati nella provincia di Foggia

"Con grande piacere apprendo dell’approvazione dei servizi sperimentali aggiuntivi di trasporto pubblico sul nostro territorio della Regione Puglia proposti dalla Provincia di Foggia ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 31/07/2023 che si vanno ad aggiungere alle linee scolastiche già attivate nel mese di ottobre". È quanto dichiara il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.

Un importante traguardo al fine di far fronte alle sopraggiunte e mutate esigenze di mobilità del territorio, in particolare, riguardanti il raggiungimento dei poli ospedalieri, il collegamento degli stabilimenti industriali della provincia nonché degli istituti scolastici del territorio. "Nuovi servizi nati dalla sinergia tra la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e il Cotrap, sui quali si è lavorato tanto e che oggi, finalmente, prendono il via, con l’auspicio che possano davvero rappresentare un volano per lo sviluppo economico di un intero territorio mediante un approccio integrato volto ad affrontare le sfide che ci attendono", aggiunge Nobiletti.

La Provincia di Foggia è destinataria della quota più consistente dei fondi regionali, con un importo pari a 1.454.695,15 euro, tre volte superiore rispetto alle altre province pugliesi: "Questo simboleggia l'attivismo degli uffici amministrativi e del settore Trasporti, che ha proposto una serie di servizi già autorizzati, contribuendo così a ottimizzare l'intero budget a disposizione dalla Regione Puglia", precisa Nobiletti che poi conclude: "Voglio pertanto esprimere la piena soddisfazione per questo risultato ottenuto, ringraziando gli uffici preposti e proseguire nel lavoro avviato nel mio mandato finalizzato al miglioramento dei servizi del nostro Ente efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità".