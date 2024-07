Trasporto locale, attivata scontistica per militari e forze di polizia: da luglio abbonamenti mensili a metà prezzo

Il Comune di Foggia annuncia l’attivazione di trasporti locali sul territorio con una scontistica del 50% sul costo dell’abbonamento mensile per le forze armate e le forze di polizia. Questa iniziativa è il risultato di un accordo tra l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (Usmia) e la dirigenza, gli assessorati competenti del Comune e i dirigenti dell’azienda Ataf. Il provvedimento è efficace da lunedì 1° luglio 2024.

“L’amministrazione comunale è orgogliosa di supportare le nostre forze armate e di polizia con questa importante iniziativa”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Comunale, Lia Azzarone. “Riconosciamo il valore dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa e siamo lieti di poter venire loro incontro con questa agevolazione. Questo è un segno tangibile del nostro apprezzamento per il loro servizio alla comunità. Ringraziamo anche l’Ataf, per aver immediatamente attivato le procedure per rendere fruibile questa agevolazione a dimostrazione di una particolare efficienza nell’adoperarsi per iniziative di valore sociale”.

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla Sindaca di Maria Aida Episcopo, alla Presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone, all’assessore al Bilancio Davide Emanuele e al dirigente Ataf Leonardo Ciuffreda per la vicinanza e sostegno alle forze armate e di polizia. Il loro impegno dimostra il riconoscimento dell’importante ruolo svolto da queste categorie nella salvaguardia della sicurezza e della stabilità della nostra società”, aggiunge la segreteria generale di Usmia.