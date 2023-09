Due nuove corse per il traghetto Manfredonia-Tremiti: "Successo oltre ogni previsione"

Un successo senza precedenti e oltre ogni previsione. L'Ati Gargano Metro Marine annuncia due nuove corse del traghetto che da Manfredonia conduce alle Isole Tremiti. L'annuncio conferma i grandi risultati della stagione estiva durante la quale il servizio di trasporto marittimo ha registrato un notevole aumento di passeggeri desiderosi di esplorare le bellezze delle Tremiti: "Abbiamo visto un'affluenza record di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, desiderosi di scoprire le acque cristalline, le spiagge incontaminate e la ricca storia culturale delle Tremiti. Questi risultati eccezionali testimoniano il nostro impegno nel fornire servizi di trasporto marittimo di alta qualità e la nostra dedizione nel promuovere il turismo sostenibile nella regione. Siamo grati ai nostri clienti, alla comunità locale e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo straordinario", dichiara in una nota l'Ati che assicura i collegamenti.

Nello specifico, le due nuove corse sono in programma per il 7 e l'8 settembre: "Non solo migliorano ulteriormente l'accessibilità a questa incantevole destinazione, ma chiudono anche una stagione di successo che ha superato ogni previsione".

"Le nuove corse, che rappresentano un'ulteriore risposta alla crescente domanda, saranno l'occasione ideale per chiudere in bellezza questa stagione eccezionale. Continueremo a impegnarci per offrire servizi di alto livello e migliorare l'accessibilità alle Isole Tremiti nel futuro", conclude l'Ati Gargano Metro Marine. Il traghetto partirà da Manfredonia alle ore 7:30 e ripartirà dalle Isole Tremiti alle ore 16:00, il costo del biglietto A/R è di 22,10€. Per ulteriori informazioni sulle tariffe, gli orari e le prenotazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo.