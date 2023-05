Tori podolici, dall'Ente Parco fino al 70% per comprare quelli iscritti al registro anagrafico

Sono fra i più apprezzati e ricercati. Stiamo parlando dei prodotti caseari podolici del Gargano che rischiamo, però, di trovare sempre meno sulle nostre tavole. Il motivo è semplice: si tratta di una razza autoctona, estremamente adattabile che viene allevata allo stato brado ma che per la limitata capacità di produrre latte rispetto ad altre razze più produttive ha subito nel passato una drastica riduzione dei capi allevati.

E allora, per salvaguardare la razza podolica, l’Ente parco nazionale del Gargano ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati all’acquisto di tori podolici selezionati, iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza podolica. La misura servirà anche per sostenere le aziende agrozootecniche con pascoli nel territorio del Parco.

“Il contributo economico stanziato dal Parco attraverso questo Avviso – ha spiegato il presidente dell’Ante Pasquale Pazienza – permetterà agli allevatori di ricevere fino al 70% di contributo sul costo per l’acquisto di tori selezionati. La razza podolica va preservata anche in quanto parte integrante della pratica della transumanza, patrimonio immateriale e culturale dell’umanità oggetto di attenzione nell’ambito di un riconoscimento Unesco”.

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a 26mila euro come contributo in conto capitale agli allevatori per l’acquisto e l’introduzione in azienda di tori podolici selezionati. La concessione del sostegno del Parco è pari al 70% della spesa nel caso di acquisto effettuato presso Centri Genetici e al 50% della spesa nel caso di acquisti effettuati presso allevamenti iscritti al Libro Genealogico della razza Podolica. Per ciascun toro il limite massimo di spesa è pari a 2850 euro.