"Game over" a Manfredonia, il Titanic affonda per la seconda volta: "Gioco al massacro"

Più che un colossal, a Manfredonia il Titanic è divento una telenovela. L’associazione di categoria ‘Io sono Partita Iva’ getta la spugna. Ha deciso di smontare e rimuovere le luminarie dell’evento ‘Le Luci del Golfo’. E intende proprio tutte le installazioni luminose, non solo quelle in piazza Maestri d’Ascia con la riproduzione del celebre e sfortunato transatlantico naufragato 110 anni fa.

"Game over", scrivono commercianti, partite Iva, imprenditori e artigiani aderenti all’associazione nata nel 2021: “Non ci stiamo a questo gioco al massacro e alla strumentalizzazione continua delle nostre iniziative e attività”, avvertono. Dieci giorni fa, la Soprintendenza aveva ordinato la rimozione delle luminarie natalizie nel fossato del castello. Il Titanic, installato venti giorni prima, era stato smantellato e trasferito in piazza Maestri d’Ascia. Ora è arrivata una diffida dagli uffici comunali: le installazioni ricadono in aree demaniali e l’iter autorizzativo non è stato portato a termine, quindi non si potevano allestire prima del semaforo verde dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

“Non possiamo assolutamente accettare di essere accusati ingiustamente di occupazione abusiva di suolo pubblico e addirittura di allaccio abusivo alla pubblica illuminazione – scrive l’associazione Io sono partita Iva - Questo è troppo anche per noi, per la nostra pazienza e per la determinazione che mettiamo nel portare a termini gli impegni assunti con la città”. I promotori dell’iniziativa si dicono stanchi e vessati: “A qualcuno, evidentemente, non basta che privati cittadini si mettano al servizio della comunità, non basta che solo grazie a fondi privati di imprenditori e partite Iva si faccia fronte ad un investimento cospicuo per rendere attrattiva e accogliente la nostra città”.

L’associazione di categoria parla di fake news e, chiedendo scusa alla comunità di Manfredonia perché impossibilitata ad allietare il Natale, annuncia: “Smontiamo le luminarie e annulliamo l’evento perché non ce la facciamo davvero più a sopportare questo continuo rimpallo di responsabilità, generato da un'amministrazione e da una tecnostruttura comunale in totale confusione e difficoltà, e lo si evince chiaramente dagli ultimi atti prodotti”.

Promettono un’operazione verità: ‘Io sono partita Iva’ ha già convocato una conferenza stampa in programma lunedì 21 novembre, alle 19, nell’Auditorium di Palazzo dei Celestini, per chiarire i motivi alla base della decisione di rinunciare all’evento ‘Luci del Golfo 2022’.