La Filiera Culturale entra nell’Accademia di Belle Arti: “Foggia non ha più bisogno di cercare colpevoli, ma di soluzioni”

Dai finestroni si vede Palazzo di Città, gli operatori culturali e gli attuali inquilini possono guardarsi ma non si incontrano: i dirimpettai dell?Accademia di Belle Arti restano nelle loro stanze, che da qui distano solo 70 metri, poco più di 100 passi.

Anche questa volta, dal Servizio Cultura non è arrivato nessuno, ma al terzo appuntamento del tavolo permanente la Filiera Culturale della città di Foggia sembra averci fatto il callo. Del resto, le regole di ingaggio dettate dal presidente dell?Accademia, Massimiliano Arena, sono chiare: vietato il dibattito distruttivo.

?Questa non è una sede politica?, ha ricordato facendo gli onori di casa. ?Oggi si parla al futuro. Chi ha sbagliato, ha sbagliato. Qui siamo in un terreno neutro, in una sorta di sartoria, dove le vesti stracciate di questa città vanno ricomposte. Foggia non ha più bisogno di cercare colpevoli, Foggia ha bisogno di trovare soluzioni?, ha detto l?avvocato in apertura dei lavori. ?Oggi dobbiamo iniziare la posa della prima pietra di una nuova città ? ha proseguito - Per fare ciò, c?è bisogno di proporre, di discutere, anche di litigare, ma un attimo dopo di trovare un?intesa, perché siamo tutti dalla stessa parte, dalla parte di Foggia?.

Rilancia la sua idea di un ?manifesto dell?arte e dell?accademia della bellezza a Foggia, da far 'sottoscrivere col sangue' ai candidati alla carica di sindaco di qualsiasi schieramento politico, facendoli impegnare pubblicamente?. Butta lì un paio di proposte, come ?una sorta di abbonamento a tutti i servizi culturali della città?. Foggia, per lui, ?ha bisogno di riconciliarsi?.

?Dobbiamo portare l?arte, la cultura la bellezza in quei quartieri che con una certa presunzione noi definiamo disagiati, quartieri di una ricchezza di capitale umano che va solo intercettato?, aggiunge il presidente Arena. Chiede solo una cosa in cambio dell?ospitalità agli operatori culturali: portargli idee per coinvolgere i suoi studenti. ?Noi abbiamo un famelico bisogno di far fare esperienze ai nostri studenti e alle nostre studentesse?.

Il Comune di Foggia resta il convitato di pietra, ma provano a contenere la delusione e ad innescare un confronto costruttivo con una decina gli interventi programmati da 5 minuti ciascuno e qualche fuori programma dal pubblico. Al primo punto del loro documento partorito ai tempi del Covid, che conta una novantina di sostenitori, c?è il censimento dei lavoratori della cultura e dello spettacolo della città di Foggia, realizzabile a costo zero, e su quello si incentra l?intervento di Salvatore Imperio. Propongono al futuro sindaco di inserirlo nelle linee programmatiche. La sottoscrizione del documento della Filiera non avrebbe la stessa valenza, anzi, secondo i promotori sarebbe ?pari a zero?. Operare un censimento del patrimonio intellettuale significa ?costruire una cassetta degli attrezzi?.

Sulla valorizzazione dei talenti locali si è soffermato Alfredo De Biase dell?Archivio Di Stato, mentre Enrico Colecchia, che si occupa di produzioni televisive, si è lasciato andare all?autocritica. ?Abbiamo tutti sempre la coscienza pulita? A volte, data la carenza di opportunità, indugiamo nel tenerci amiche quelle istituzioni che ci conferiscono incarichi. A volte, noi stessi siamo inclini a venire meno alle regole morali per soffiare un?opportunità di lavoro a un nostro competitor e non ci facciamo scrupoli?, ha osservato nel suo intervento.

L?idea di trasformare il quartiere Candelaro in un laboratori di street art è arrivata dal giornalista Alessandro Galano, che ha invitato gli operatori culturali a non abbandonare le periferie.

In tre, Giovanna Maffei, Francesca Trisciuoglio Capozzi e Marco Maffei, hanno vivisezionato il Regolamento per l?erogazione dei contributi destinati allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo, approvato dalla commissione straordinaria il 26 gennaio scorso. ?Ci riempie di felicità, perché si cerca di mettere un po? di ordine nella materia?, ha detto in premessa Giovanna Maffei, ma poi arrivano le criticità: la Giunta stabilisce in via diretta il budget ma non dice la percentuale; 10 giorni non bastano per giudicare una proposta; chi sono le persone fisiche che potranno richiedere fino a 2.500 euro?; la Giunta potrà autorizzare l?erogazione di un ulteriore contributo in casi eccezionali, ma che vuol dire casi eccezionali?. E questa è solo la prima parte.

Poi viene l?analisi sulla valutazione delle domande e i criteri: 100 punti, di cui 40 destinati al livello culturale delle attività proposte riferito anche alla loro rilevanza culturale, ma questo confligge con tante attività laboratoriali, ?azioni importantissime per il nostro territorio, che vengono penalizzate?, osserva Francesca Trisciuoglio Capozzi. E poi, si domanda, significa importare o esportare cultura? E ancora, è importante, a detta degli operatori, avere commissioni con esperti del settore selezionati da un albo.

Marco Maffei rileva un?altra criticità, la percentuale massima del 20% del totale delle spese ammissibili per direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa. Prende in prestito le parole di Franco D?Ippolito per parlare di ?un regolamento senza regole?. Giovanni Quarato, unico politico ad intervenire, osserva proprio come sia ?mancato quel momento di scambio e confronto che avrebbe reso quel documento migliore?, ma che resta una ?base di partenza per gli approfondimenti?. Valentino Corvino, in collegamento telefonico, si è soffermato sugli effetti del Covid . Per fortuna, vive parecchi concerti e spettacoli con i teatri pieni, ma ci sono settori che stanno ancora soffrendo molto. ?Il pubblico a teatro lo vedo molto attivo e presente, bisognoso più di prima di contenuti di qualità ed emozioni".

È intervenuta anche Lucia Aprile, presidente del comitato di Cittadinanza Attiva La Società Civile, che trova ?scandaloso? che non siano stati chiamati gli addetti ai lavori per esprimersi sul regolamento. Vorrebbe che gli incontri del tavolo permanente della Filiera della Cultura e dello Spettacolo fossero ospitati sempre a Palazzo di Città. Per il momento lo guardano da qui. Il prossimo appuntamento è già fissato al 27 aprile nella sede dell?Accademia Musical Art di via Capozzi 86.