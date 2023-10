Lidi balneari pugliesi versano 12,5 milioni, Margherita di Savoia la più penalizzata: "Criteri illogici"

All’esito di un incontro avvenuto con i rappresentanti degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia, l’amministrazione comunale ha rivolto un appello al Presidente dell’Anci Antonio Decaro e ai ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Economia e Finanze per richiedere una ridefinizione dei criteri di determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni marittime del Demanio.

Il sindaco, l'avv. Bernardo Lodispoto entra nei dettagli della richiesta: "Abbiamo voluto rappresentare l’incongruenza e l’illogicità degli attuali criteri di determinazione dei canoni demaniali schierandoci con fermezza al fianco dei nostri operatori turistici e balneari, che rappresentano il motore dell’economia del nostro territorio. Riteniamo che, meglio di tante parole, siano i numeri a spiegare correttamente la situazione: gli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia hanno versato per quest’anno la somma di 1.140.543 euro che rappresenta, da sola, il 10% del gettito complessivo della Puglia che è poco più di 12 milioni e mezzo. Giusto per avere un’idea, gli stabilimenti di Riccione versano 822mila euro, quelli di Cattolica 277mila, quelli di Santa Margherita Ligure 214mila".

Secondo il primo cittadino di Margherita di Savoia, un tempo appartenuta alla provincia di Foggia e ora Bat, "tutto questo è conseguenza di una normativa miope per due motivi: anzitutto penalizza quelle località, come Margherita di Savoia, che per la morfologia del territorio hanno molti spazi a disposizione; inoltre le tariffe vanno a colpire soprattutto le aree coperte e, di conseguenza, servizi come la ristorazione, bagni, cabine, spogliatoi, aree relax, parcheggi e zone dedicate allo sport".

"Il paradosso – aggiunge Lodispoto – è che Margherita di Savoia subisce questa situazione pur offrendo servizi di qualità a prezzi che, dati alla mano, sono tra i più bassi d’Italia: il costo di un ombrellone e due lettini al giorno varia tra i 10 e i 25 euro, quello di un abbonamento stagionale fra i 600 e i 1200 euro".

Ma c’è un altro aspetto che Lodispoto pone all’attenzione del Governo: "I canoni versati dai gestori degli stabilimenti balneari vengono incamerati direttamente dallo Stato con una quota irrisoria che viene devoluta al Comune, al quale sono peraltro rimesse le funzioni amministrative e gli eventuali contenziosi. Chiediamo pertanto non solo una definizione più equa e sostenibile dei criteri di determinazione dei canoni di concessione demaniale ma anche una modifica della normativa vigente affinché siano destinate maggiori risorse agli enti locali: è ingiusto che i proventi delle concessioni non restino al territorio, è necessario anzi che essi vengano assegnati in modo più consistente ai Comuni per destinarli all’esercizio delle onerose funzioni in materia di demanio marittimo".