Al via i lavori sulla 'Tangenziale Ovest di Foggia', l'opera da 122,7 milioni divisa in tre lotti

Al via i lavori di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale 673 di Foggia. Si tratta degli interventi del secondo lotto, per un importo netto di 28,15 mln di euro. L'opera, divisa in tre lotti, per un investimento complessivo di 122,7 mln di euro, rientra tra gli interventi commissariati di cui al D.L. 32/2019. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini per un'opera infrastrutturale di grande utilità per il territorio e attesa da tempo si legge in una nota del Mit.

Questa mattina Anas (Società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha consegnato alla R.T.I Favellato Claudio S.p.a. i lavori dal casello autostradale al km 23,650, per una lunghezza complessiva di 9,8 km.

L’intervento è il secondo dei tre lotti nei quali è stata suddivisa l’intera riqualificazione della 'Tangenziale Ovest di Foggia' ed è finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza, attraverso la realizzazione di svincoli a rotatoria, il risanamento delle pavimentazioni esistenti, la razionalizzazione degli accessi diretti mediante la costruzione di bretelle di servizio, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la manutenzione straordinaria delle barriere laterali e di quelle spartitraffico, la pulizia e il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche esistenti nonché la posa in opera di impianti tecnologici e di illuminazione di ultima generazione. Il costo complessivo dell’opera consegnata è di oltre 28 milioni di euro per una durata di 810 giorni di esecuzione lavori.

Gli interventi da eseguire permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale.

Alcune settimane fa l'europarlamentare della Lega e componente della commissione Trasporti in Ue, Massimo Casanova, aveva reso noto che erano stati aggiudicati i lavori degli interventi sulla Circonvallazione e sul tratto della Statale 16 Foggia-San Severo e che entrambi i cantieri sarebbero stati avviati entro la fine dell'anno: “Buone notizie per i collegamenti nella nostra provincia. Mi ero fatto personale portavoce con Anas della necessità di accelerare gli interventi di messa in sicurezza delle arterie più pericolose e bisognose di lavori urgenti. Monitorerò altri investimenti in agenda per le infrastrutture della provincia di Foggia, che ha estremo bisogno di rilanciare le sue connessioni, per rispondere alla sacrosanta richiesta dei cittadini di una maggiore sicurezza stradale e per l’economia del territorio”.

Così il deputato Rossano Sasso: "Ancora una volta, un concreto segnale da parte del Mit guidato da Matteo Salvini, che dimostra attenzione alle necessità di tutti i territori del nostro Paese".