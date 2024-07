Sui Monti Dauni sindaci puntano all'Energia in Comune: "Risparmi e vantaggi per le comunità"

A Posta Guevara ieri è stato presentato 'Energia Comune', il progetto che si propone di creare la prima grande rete territoriale, costituita da istituzioni, cittadini, aziende e associazioni dei comuni dei Monti Dauni. Il progetto è stato illustrato da Eva Pagin e Alberto Casoria di Aps Puglia Inclusiva e Sociale, l’associazione che l’ha ideata, da Gennaro Sabio, dell’Aps Puglia Senza Ostacoli, responsabile del progetto, e dal sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli.

Energia Comune, vincitore dell’avviso pubblico regionale 'Capitale Sociale 3.0', è incardinato su due concetti chiave: eco sostenibilità ed energie rinnovabili.

Punta a sviluppare il tema dell’energia prendendo spunto dalle comunità energetiche che spingono un territorio a essere più indipendente dal punto di vista energetico e meno invasivo sull’ambiente. Candela, Deliceto ed Orsara di Puglia e l’azienda Vincenzo Giannelli sono partner del progetto.

L’idea, come spiegato in conferenza stampa, è allargare sempre più la rete che si è costituita, fino a creare una grande comunità energetica. “Energia Comune è soprattutto un progetto di condivisione per abbattere la povertà energetica e aiutare questo territorio attraverso l'auto sostentamento energetico” ha spiegato Alberto Casoria dell’Aps Puglia Inclusiva e Sociale.

“Una comunità energetica crea vantaggio per i singoli cittadini che risparmiamo sulla bolletta, e per il territorio. Senza contare che oggi, per i comuni sotto i 5 mila abitanti, il Pnrr eroga un contributo a fondo perduto per avviare la produzione di energia rinnovabile in autonomia" ha sottolineato Casoria, che ha ricordato le opportunità per ogni comune che ne farà parte. "Una volta costituita, la comunità energetica dovrà essere gestita, e quindi penso alle possibilità che potrebbero derivare per i giovani riuniti in cooperativa o in associazione: avrebbero lavoro qui, a casa loro. Energia Comune è un progetto ben fatto, calato sul territorio e di questo devo ringraziare l’Aps Puglia Senza Ostacoli, Vincenzo Giannelli e Gennaro Sabio, due grandi professionisti”.

La presenza di impianti di energia rinnovabile sui Monti Dauni darà la possibilità di sfruttare il potenziale ambientale di produzione di energia green, il know how diffuso relativo alla creazione e gestione di impianti rinnovabili, ma Energia Comune sarà soprattutto un aggregatore di risorse materiali e talenti, un punto di incontro per fare rete tra comuni, aziende, cittadini, come ha spiegato Gennaro Sabio che ha redatto il progetto: “Seguendo l’idea dello Smart land questo progetto intende realizzare una rete di comuni che, per affinità demografiche, paesaggistiche, culturali e sociali, possono dare forma ad azioni di sviluppo focalizzati sull’uso della tecnologia e sull’ottimizzazione di tutte le risorse del territorio partendo da coinvolgimento delle persone e delle realtà locali. È la possibilità di sfruttare le risorse di cui il territorio coinvolto potrà godere e sviluppare ulteriormente”.

Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, da sempre attento a dinamiche e potenzialità del territorio, nel progetto ci ha creduto da subito insieme ai comuni di Candela e Deliceto iniziamo a scrivere una nuova, bella pagina di collaborazione. Energia Comune è un nuovo progetto che ci permetterà di fare ancora una volta rete, territorio. Ci sono i finanziamenti, tocca a noi trasformarlo in opera a beneficio della comunità”. Propedeutica alla costituzione della comunità energetica è l’informazione. Il progetto, infatti, prevede un articolato programma di attività formative e educative, con seminari, laboratori esperienziali ed uscite didattiche, indirizzate ai cittadini dei Comuni che hanno aderito per sensibilizzare all’importanza della produzione e all’uso consapevole ed etico dell’energia come vero motore del futuro. Un percorso di inclusione in linea con le finalità e gli obiettivi dell’APS Puglia Inclusiva e Sociale. Eva Pagin, presidente dell’APS, ha illustrato le linee programmatiche dell’associazione nata sul territorio (ha sede a Bovino) “L’adesione di tre Comuni e di un’azienda locale è il primo importante passo per il progetto poiché risponde all’idea di inclusione che muove la nostra APS – ha sottolineato Pagin. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione delle comunità e coinvolgimento dei giovani in processi che riguardano il futuro del territorio. Nei tre comuni partner, Candela, Deliceto e Orsara di Puglia, si terranno attività di informazione che coinvolgeranno anche le scuole. Si parte subito con un workshop in programma giovedì, 18 luglio, ad Orsara di Puglia”.