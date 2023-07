Strisce blu, da oggi aperto l’ufficio gestione sosta Gps: rilasciati i primi 27 pass, lamentele per gli aumenti

È aperto al pubblico da oggi, 10 luglio, il nuovo Ufficio gestione sosta della società Gps-Global Parking Solutions, concessionario del servizio a Foggia, in corso Garibaldi 65.

Nel primo giorno di operatività, sono state sbrigate poco meno di 30 pratiche: un quarto d’ora prima della chiusura, erano stati rilasciati 27 pass, tra rinnovi e nuovi abbonamenti.

La maggior parte dei cittadini si è rivolta al front office per chiedere informazioni soprattutto sulla validità dei vecchi pass e sulle nuove tariffe. Due operatrici, ma anche alcuni componenti del management presenti oggi in loco, hanno fornito delucidazioni agli utenti.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, e il mercoledì dalle 8:30 alle 16. Non sono mancate le rimostranze dei cittadini per i rincari che, però, non dipendono dal nuovo gestore: a stabilire le nuove tariffe, infatti, è stata la commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia a febbraio del 2022, prima di bandire la gara per l’affidamento del servizio.

Entreranno in vigore dal 17 luglio, quando ripartirà l’obbligo di pagamento delle strisce blu. La città sarà divisa in zone gialle e zone rosse (in basso la mappa). All’interno delle zone rosse, in centro, si paga dalle 8:30 alle 20, un’ora di parcheggio costa 1,20 centesimi (tariffa minima 30 minuti, 60 centesimi) e sarà possibile acquistare solo l’abbonamento giornaliero a 6 euro (non è prevista la mezza giornata). Nelle zone gialle la tariffa resta invariata a 1 euro e la sosta non si paga tra le 13:30 e le 16. Oltre all’abbonamento giornaliero, inoltre, è previsto l’abbonamento per la mezza giornata a 4 euro.

Il pass annuale per i residenti e domiciliati ora costa 50 euro per la prima auto e 220 euro per la seconda. L’abbonamento ordinario annuale si paga 550 euro, quello trimestrale 200 euro, il mensile 90 euro e 30 euro quello settimanale.

Sono assimilate alle zone gialle le strisce blu nell’area antistante il Santuario dell’Incoronata, attive dall’1 marzo al 30 settembre nelle sole giornate di sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali. Per i soli pullman la tariffa è unica e pari a 7 euro.

È attivo il sito foggiaparcheggi.it e, dalle tariffe pubblicate, si apprende che enti, uffici pubblici, aziende, banche potranno sottoscrivere convenzioni che consentiranno di applicare sconti sugli abbonamenti che vanno dal 10% al 25% (oltre 100 abbonamenti).

Tra le novità, sono previsti, inoltre, abbonamenti annuali per gli studenti universitari a 50 euro, validi solo in alcune vie per gli iscritti ai Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria; Distum; Conservatorio; Accademia di Belle Arti; Medicina e Dafne. Per tutti l’abbonamento sarà valido anche in viale Michelangelo, solo fronte Biblioteca provinciale.

Sarà possibile pagare il parcheggio anche dallo smartphone. Presto sarà disponibile per Foggia l’app Gps. Come ricordato dalla società, all’attivazione del servizio le auto ibride non saranno più esenti dal pagamento della sosta. A stabilirlo è il nuovo regolamento della sosta approvato sempre a febbraio dell’anno scorso dal Comune di Foggia. Solo i veicoli totalmente elettrici non sono soggetti al pagamento.

Entrano in servizio anche gli ausiliari del traffico, nominati dalla commissione straordinaria con 27 distinti decreti firmati una settimana fa. A loro sono state attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento in concessione. Sono rimasti a casa 35 lavoratori. Alcuni, si apprende, avrebbero intrapreso iniziative legali.

Si è rivelata vana la battaglia di Filcams Cgil, Filt Cgil, Fisascat Cisl, Fit Cisl e Uiltucs Uil. Così come formulato, il bando ha consentito di riassorbire meno della metà delle unità precedentemente impiegate. Non c’è più nulla da fare, almeno nell’immediato, per quanto la committenza si sia impegnata a trovare soluzioni che, in futuro, permettano il reimpiego di altri lavoratori della platea storica. Le ultime speranze sono riposte nella politica: i futuri amministratori, secondo i sindacati, potrebbero salvare altri ex parcheggiatori per esempio implementando i servizi o aggiungendo ulteriori stalli.