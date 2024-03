Strisce blu e parcheggi a Foggia, scatta la raccolta firme: "Rivedere tariffe e parcometri"

“Una petizione per chiedere all’Amministrazione Comunale di Foggia la rimodulazione delle tariffe della sosta a pagamento e dei parcheggi e la revisione dei parcometri”. A lanciare la proposta Uil e Adoc Foggia.

Le centinaia di segnalazioni che riceviamo quotidianamente sui disservizi e sui disagi causati dai nuovi parcometri e dall’aumento delle tariffe per le strisce blu e i parcheggi a pagamento, purtroppo, non ci meravigliano”, dichiarano Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia ed Enzo Pizzolo, Presidente Adoc Foggia, che proseguono: “Già in tempi non sospetti, ai commissari straordinari avevamo evidenziato che la rimodulazione delle tariffe per le soste a pagamento all’aperto e per i parcheggi rischiava di avere delle conseguenze pesanti per tante famiglie e cittadini foggiani già gravati dalla disoccupazione, dall’inflazione e dal rincaro del costo dei carburanti. Inoltre, il passaggio al nuovo gestore, a nostro avviso, di fatto penalizzava chi era già in possesso di un precedente abbonamento e numerose altre categorie di utenti. Per questo, in seguito, sottoponemmo ai commissari straordinari una piattaforma di proposte operative che, ad oggi, è rimasta senza risposta. E la situazione peggiora di giorno in giorno tenuto conto anche delle numerosissime lamentele che riceviamo sulla gestione del parcheggio Zuretti”.

Di qui la necessità di una raccolta firme che i cittadini possono sottoscrivere presso gli uffici della Uil Foggia, in via Fiume 38/c, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. “La fase di emergenza è terminata: al nuovo Sindaco e alla Giunta chiediamo risposte certe e rapide. Non si può continuare a ignorare il malcontento e a fingere che non esista un problema: la situazione va affrontata e risolta. Nei prossimi giorni daremo vita ad un’assemblea aperta alla cittadinanza per chiedere la massima adesione alla raccolta firme”, concludono Il Coordinatore Uil Puglia e il presidente Adoc Foggia.