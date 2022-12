Turismo, al via gli incontri nei comuni dell’Area Interna Gargano

Cinque incontri pubblici, uno in ciascuno dei cinque comuni dell’Area Interna Gargano di Cagnano Varano, Ischitella, Carpino, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, per incontrare gli attori dello sviluppo territoriale e discutere insieme di turismo e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale nell’ambito della 'Strategia dell’area Interna Gargano' e attraverso due misure specifiche, le azioni 4.1 e 4.2.

E’ questa l’iniziativa che si svolgerà a partire da lunedì 12 dicembre alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Cagnano Varano in via Aldo Moro 1. Si comincerà da Cagnano Varano che è il comune capofila dell’Area Interna Gargano. L’incontro servirà a illustrare a cittadini, operatori turistici, attori del territorio le azioni previste e finanziate nell’ambito dell’Area Interna Gargano per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, con l’obiettivo puntato su informazione, accoglienza, valorizzazione e promozione.

A Ischitella, l’incontro si terrà martedì 13 dicembre, alle 18, nella sala consiliare di via VIII Settembre 18. Il terzo appuntamento si svolgerà a Carpino, lunedì 19 dicembre, dalle 18, nella sala consiliare di via Rocco Draicchio 6. La quarta tappa porterà la discussione a Monte Sant’Angelo, martedì 20 dicembre, alle 18, nella sala conferenze della Biblioteca comunale 'Angelillis' di piazza Galganis 1. La chiusura del ciclo degli incontri è prevista per mercoledì 21 dicembre, alle 17, nella sala consiliare del comune di Vico del Gargano, in Largo San Domenico 1.