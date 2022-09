Dal ministero per il Sud altri 47 milioni per la Pedesubappenninica, sabato arriva Carfagna

“L’ammodernamento infrastrutturale della Capitanata compie un robusto passo in avanti. La realizzazione della Strada Regionale 1, opera fondamentale per la mobilità del territorio e strategica per costruire nuove opportunità di sviluppo socio-economico, è più vicina”. Così il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, commenta l’esito del tavolo istituzionale convocato oggi dalla ministra per il Sud Mara Carfagna e dedicato allo stato di attuazione dei programmi e degli interventi contenuti nel Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Capitanata.

Il tavolo istituzionale ha deliberato la rimodulazione delle risorse disponibili, destinando ulteriori 47,2 milioni di euro – inizialmente assegnati ad interventi non realizzati per vari motivi – alla realizzazione della Strada Regionale 1, che si aggiungono così ai 50 milioni di euro già assegnati attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione e ai circa 9 milioni di euro riferiti all’attività progettuale. Lo stanziamento deliberato oggi consentirà quindi l'avvio dei lavori del primo lotto funzionale dell’opera.

“Quando la Provincia candidò a finanziamento la Strada Regionale 1 lo fece nella profonda convinzione che sarebbe stato uno dei più strategici interventi infrastrutturali della storia recente della Capitanata – ricorda il presidente dell’ente di Palazzo Dogana – Un intervento capace di sottrarre all’isolamento le aree interne, di migliorare la sicurezza e la scorrevolezza dei collegamenti dentro e fuori la provincia, di contribuire a definire, anche al servizio delle zone industriali del territorio, una migliore appetibilità in termini di attrazione di investimenti. Con la deliberazione di oggi viene premiato l’intenso e appassionato lavoro che abbiamo svolto in questi anni, recependo le istanze dei sindaci del territorio e costruendo una costante interlocuzione con il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale – aggiunge Nicola Gatta – Sulla Strada Regionale 1 siamo dunque riusciti a convogliare complessivamente oltre 100 milioni di euro, una cifra importantissima nella sua entità e di immenso valore per il suo significato. Un finanziamento che, assieme agli altri che la Provincia ha richiesto ed intercettato in modo diretto, testimonia un’inversione di rotta radicale rispetto al passato per impegno e visione organica delle necessità infrastrutturali della Capitanata”.

Il numero uno di Palazzo Dogana ringrazia la ministra Carfagna per "la proficua collaborazione istituzionale e per aver fortemente creduto in questo progetto, in continuità con l’idea contenuta nel Cis Capitanata. Siamo stati in grado di restituire al nostro territorio una centralità nelle politiche nazionali, producendo, tra l’altro, grande attenzione per le aree interne, per quelle porzioni del territorio più fragili, più arretrate, che hanno bisogno di essere accompagnate a combattere spopolamento ed emigrazione”. Un ringraziamento che il presidente dell’ente di piazza XX Settembre, nel corso del suo intervento, ha voluto estendere ad Invitalia e, più in generale, a tutte le strutture tecniche che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo. “La loro disponibilità all’ascolto e la loro competenza nel cogliere le necessità del territorio – evidenzia Nicola Gatta – sono stati un valore aggiunto che, sono certo, continuerà ad essere a disposizione della Capitanata anche nel futuro. Oggi è stata scritta una pagina di bella e buona politica – conclude – Una pagina di sinergia istituzionale, condivisione di obiettivi e pragmatica capacità di trasformare le idee in risultati concreti per il futuro della nostra terra e delle nostre comunità”.

Dal parlamentare di Azione Nunzio Angiola, candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia, si apprende che sabato 10 settembre la ministra, candidata alla Camera e capolista in tutti i collegi plurinominali della Puglia arriverà in provincia di Foggia, a Candela, proprio all'imbocco della Sr1, alle 10.30. "Da ministro, ho contribuito a finanziare la strada che collegherà finalmente i Monti Dauni - scrive nella sua agenda - Incontrerò i cittadini e gli amministratori locali per parlare della realizzazione di questo importante progetto".

“Il completamento della strada regionale n.1 sarà presto realtà, grazie all’impegno della ministra Carfagna, attesa per dopodomani in Capitanata e in Puglia”, ha dichiarato l’attuale deputato Nunzio Angiola, che ricorda come questa vicenda si trascinasse da quasi quarant’anni, tanto da definirla “una grande incompiuta del Nord della Puglia”.

“Come giustamente sottolinea l’on. Carfagna - prosegue Angiola - è la conferma di un metodo di lavoro, quello del Governo Draghi, che ha affrontato in modo pragmatico il tema delle opere pubbliche al Sud, con l’impegno e la capacità della ministra del Sud di favorire un operoso raccordo fra le istituzioni centrali e quelle territoriali. Il completamento della Pedesubappenninica - conclude l’esponente di ItaliaSulSerio - libererà i Monti Dauni dal loro atavico isolamento ed esalterà ulteriormente il ruolo di provincia-cerniera fra il Sud-Est e il Sud-Ovest della penisola che la Capitanata storicamente ricopre. Un risultato dell’impegno e di quella politica dei fatti che vogliamo prosegua oltre il 25 settembre”.